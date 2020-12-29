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Son dakika! UEFA Başkanı İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için flaş açıklama!

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi finali bu sene İstanbul'da oynanacak. Pandemi nedeniyle final maçına seyirci alınıp alınmayacağı büyük merak konusu. UEFA Başkanı , 2021 yılında İstanbul’da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline seyircili oynanacakmış gibi hazırlandıklarını söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:34 Son Güncelleme: 29.12.2020 11:35 ABONE OL
Son dakika! UEFA Başkanı Aleksander Ceferin İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için flaş açıklama!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ülkesi Slovenya'da açıklamalarda bulundu. Başkan Ceferin, korona virüs döneminde futboldan çok virüsün konuşulduğunu ifade ederek, "Nerdeyse 30-40 kere teste girdim. Çok fazla uyumadım, gece gündüz çalışmak zorundaydık. Hükümetlerle görüşmeler yaptık ve halen daha yapıyoruz. Şu anda futboldan çok sağlık meselelerine odaklandık" şeklinde konuştu.

CAFERIN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: "İSTANBUL'DAKİ FİNALE SEYİRCİLİ OLACAKMIŞ GİBİ HAZIRLANIYORUZ"

İstanbul'da oynanacak olan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili görüşlerini aktaran Ceferin, finalin seyircili oynanacağı düşüncesiyle bütün hazırlıkları yaptıklarının altını çizerek, şu cümlelere yer verdi:

"Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLGİNÇ BİR SİSTEM DÜŞÜNÜYORUZ"

Aleksander Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mevcut formatın en az 2024'e kadar devam edeceğini duyururken, "2024'ten sonra değişiklikler olabilir. Hafta sonu oynamak istemiyoruz çünkü yerel liglerin değerinin düşmesini doğru bulmuyoruz. Ancak biraz daha farklı, daha ilginç bir sistem düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali şu anda olduğu kadar gerçekçi olacak" diye konuştu.

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Son dakika! UEFA Başkanı Aleksander Ceferin İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için flaş açıklama!
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