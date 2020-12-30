Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçeli Mame Thiam'nı sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Kasımpaşa'dan bedava gelmişti...

Son dakika haberi: Fenerbahçeli 'nı sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! 'dan bedava gelmişti...

Son dakika haberi... Yaz döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapan 'de 'dan alınan , büyük tartışma yaratmıştı. Kasımpaşa'nın önemli oyuncularından birini sarı-lacivertli takıma göndermesi 'de yankı uyandırmıştı. , A Spor canlı yayınında flaş bir açıklama yaptı. Uzundurukan, Thiam'ın sözleşmesinde gizli bir madde olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:22 Son Güncelleme: 30.12.2020 09:22 ABONE OL
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya bonservis ödememişti! Thiam'ın sözleşmesindeki o madde...

Sezona 18 transferle başlayan 'de, da kadroya katılan isimlerden biri olmuştu. ekiplerinden , Thiam'ı sarı-lacivertli takıma bedelsiz olarak gönderdiğini açıklamış ve adeta büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Kasımpaşa konuyla alakalı ise, yaşanan pandemi süreci nedeniyle kulüplere yardımcı olmak istediklerini ve bu yüzden Thiam'ı 'ye, 'ü de 'a bedelsiz olarak verdiklerini açıklamıştı. , Thiam transferine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya bonservis ödememişti! Thiam'ın sözleşmesindeki o madde...

, ", Thiam'ı 'ye bedelsiz olarak vermişti. Orada bir madde var.

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya bonservis ödememişti! Thiam'ın sözleşmesindeki o madde...

, şampiyon olursa 'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya bonservis ödememişti! Thiam'ın sözleşmesindeki o madde...

Herkes dedi, niye verdi, bize de şu oyuncuyu versin bu oyuncuyu versin. bu anlaşmanın altını doldurmuş aslında.

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya bonservis ödememişti! Thiam'ın sözleşmesindeki o madde...

Şimdilik öyle veriyor ama 'nin şampiyon olması durumunda 'ya 2.5 milyon euro'luk bonus ödenecek." dedi.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında gizli anlaşma! Thiam'ın maddesinde o madde...

EN ÇOK OKUNANLAR

Tamer Karadağlı ile genç sevgilisi Iraz Yıldız böyle görüntülendi!
Covid-19 aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı!
Dün akşam MasterChef'te kim elendi? 29 Aralık 2020 MasterChef son bölümde 2. finalist kim oldu? Serhat mı, Emir mi?
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İçişleri Bakanlığı yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesini SON DAKİKA yayınladı
Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: 2021 AGİ ve Asgari Ücret zammı ne kadar oldu?
Son dakika haberler: İstanbul'a kar yağacak mı? Uzman isim kabus gibi sözlerle tarih verdi
Son dakika haberler: Aylin Sözer Çapan cinayetinde korkunç gerçekler! İşte vahşet evinde yaşananlar
Son dakika haberler: 46 kiloya düşen Seren Serengil'in doktoru şok gerçeği açıkladı: Biz uygun bulmamıştık
SON DAKİKA | Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman? (31 Aralık 2020) Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlayacak?
BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam liste: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçeli Mame Thiam'nı sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Kasımpaşa'dan bedava gelmişti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA