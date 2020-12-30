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ortaöğretimde de tam burs imkanı

Gençlik ve ile Derneği (ÖZDER) arasında sporcu bursu protokolü imzalandı

Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Milli sporculara ortaöğretimde de tam burs imkanı
Vakıf üniversitelerinin ardından milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkânı sağlanacak. Konuyla ilgili protokolü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça imzaladı. Protokolle birlikte ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden ve ÖZDER'e bağlı kurumlarda eğitim gören sporcular yüzde yüz bursla okuyabilecekler. Bakan Kasapoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada hem alanında başarılı bireyler hem de başarılı sporcular yetiştirmek için çabaladıklarını söyledi. Kasapoğlu; yüzmede, cimnastikte, atletizmde, basketbolda ve diğer tüm branşlarda hedefler koyduklarını belirterek bu doğrultuda çok özel çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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Milli sporculara ortaöğretimde de tam burs imkanı
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