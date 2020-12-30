Milli sporculara ortaöğretimde de tam burs imkanı

Vakıf üniversitelerinin ardından milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkânı sağlanacak. Konuyla ilgili protokolü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça imzaladı.Bakan Kasapoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada hem alanında başarılı bireyler hem de başarılı sporcular yetiştirmek için çabaladıklarını söyledi. Kasapoğlu; yüzmede, cimnastikte, atletizmde, basketbolda ve diğer tüm branşlarda hedefler koyduklarını belirterek bu doğrultuda çok özel çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.