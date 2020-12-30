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Son dakika: Başakşehir- maçının tarihi açıklandı

Son dakika haberi... 'in son şampiyonu ile Ziraat 'nı müzesine götüren , finalinde kozlarını paylaşacak. Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Kupa 2020, saat 20.45'te günü 'nda oynanacak.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 17:58 Son Güncelleme: 30.12.2020 18:21 ABONE OL
Son dakika: Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçının tarihi açıklandı

TFF Süper Kupa 2020'nin ne zaman ve hangi statta oynanacağı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Kupa final maçı 27 Ocak'ta oynanacak ve müsabakaya İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ev sahipliği yapacak. Zorlu mücadelede geçen sezonun lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Alanyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'na uzanan Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak finali kazanan takım Süper Kupa'nın sahibi olacak.

TFF SÜPER KUPA FİNALİ 27 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK! BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR...

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 20.45 olarak belirlendiği duyuruldu.

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Son dakika: Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçının tarihi açıklandı
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