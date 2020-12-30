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haberi: Galatasaray’da Etebo gidiyor yeni orta saha geliyor! 'dan sonra...

haberi... Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken bu sezonun ilk yarısına sayılı haftalar kalırken diğer yandan takımlar da ara dönemi için tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. Kasımpaşa'nın oyuncusu ile anlaşan Galatasaray'da transfer gündemi yoğun. Gelen son dakika bilgilerine göre, istenilen performansı gösteremeyen orta saha oyuncusu Etebo'nun yerine yeni bir orta saha oyuncusu aranıyor. SABAH Spor'un haberine göre Etebo yerine, Galatasaray'ın eski oyuncusu için tekrar masaya oturulacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 30.12.2020 07:57 Son Güncelleme: 30.12.2020 08:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray’da Etebo gidiyor yeni orta saha geliyor! Aytaç Kara'dan sonra...

Süper Lig başta 4 büyükler olmak üzere birçok takım ara transfer dönemine hızlı girmek için çalışmalara devam ediyor. Dün, A Spor ekranlarında Galatasaray'ın, Kasımpaşa oyuncusu olan Aytaç Kara ile anlaştığı açıklanmıştı. Ara transfer dönemi için yoğun çalışan Galatasaray'da son dakika transfer haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: ETEBO YERİNE SERİ

Performansı beğenilmeyen ve formayı unutan Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, eski oyuncusuyla tekrar söz kesecek. Seri ve menajeri de Fulham'ı transfer için ikna etmeye çalışıyor. İşte transferin detayları...

Etebo

SERİ'DE KARAR KILINDI

Ocak ayında ilk transferi Kasımpaşa'dan Aytaç Kara olacak Galatasaray, yedek kulübesini güçlendirecek. Orta sahaya ilk 11 düzeyinde bir takviye daha yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, eski oyuncusu Jean Michael Seri'de karar kıldı. Seri'nin menajeri Franklin Mala da Fulham'la görüşmelere başladı. Ancak Aslan, geçen sezon 1.5 milyon Euro'ya kiraladığı oyuncu için bu kez kiralama bedeli ödemek istemiyor. İşte SABAH Spor farkıyla detaylar...

Jean Michael Seri

TERİM'LE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da performansı hayal kırıklığı yaratan Etebo'nun bileti kesildi. Ocak ayında Nijeryalı futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, boşalan yabancı kontenjanını Seri ile dolduracak. Fulham'da kadro dışı bırakılan Fildişili 6 numara, tekrar Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor. Yönetim de geçen sezon sonunda birikmiş alacağının önemli kısmından vazgeçen Seri'nin dönüşüne sıcak bakıyor. 29 yaşındaki oyuncu ve menajeri, İngiliz kulübünü ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

Seri'nin şu anki piyasa değeri ise 5 milyon euro.

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