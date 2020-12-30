Son dakika haberi: Galatasaray’da Etebo gidiyor yeni orta saha geliyor! Aytaç Kara'dan sonra...

TERİM'LE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da performansı hayal kırıklığı yaratan Etebo'nun bileti kesildi. Ocak ayında Nijeryalı futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, boşalan yabancı kontenjanını Seri ile dolduracak. Fulham'da kadro dışı bırakılan Fildişili 6 numara, tekrar Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor. Yönetim de geçen sezon sonunda birikmiş alacağının önemli kısmından vazgeçen Seri'nin dönüşüne sıcak bakıyor. 29 yaşındaki oyuncu ve menajeri, İngiliz kulübünü ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

Seri'nin şu anki piyasa değeri ise 5 milyon euro.