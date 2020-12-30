Son dakika haberi: Galatasaray'ın zor tercihi! Falcao mu? Diego Costa mı?

Galatasaray'a geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan ve kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geride bırakan Radamel Falcao ile Galatasaray yolları ayırmak istiyor. Sarı kırmızılı takım, Falcao kadar isimli bir forvet transfer etmek için gündeminde Diego Costa'yı tutuyor. Benzer kariyerlere sahip olan ve bir dönemin en önemli golcüleri arasında yer alan bu iki futbolcu, golcü kimlikleriyle dikkat çekiyor. İşte Falcao ile Diego Costa'nın karneleri...



