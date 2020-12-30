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Son dakika haberi: 'ın zor tercihi! Falcao mu? mı?

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takımda gündem forvet transferi. Galatasaray'da gündem Falcao'nun ayrılığı ve bu ayrılık gerçekleşirse Aslan'ın 1 numaralı hedefi İspanyol forvet olacak. Costa'nın ile olan sözleşmesini feshetmesi ve şu an boşta olması da bu ihtimalini güçlendiriyor.

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Giriş Tarihi: 30.12.2020 12:42 Son Güncelleme: 30.12.2020 13:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray'ın zor tercihi! Falcao mu? Diego Costa mı?

Galatasaray'a geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan ve kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geride bırakan Radamel Falcao ile Galatasaray yolları ayırmak istiyor. Sarı kırmızılı takım, Falcao kadar isimli bir forvet transfer etmek için gündeminde Diego Costa'yı tutuyor. Benzer kariyerlere sahip olan ve bir dönemin en önemli golcüleri arasında yer alan bu iki futbolcu, golcü kimlikleriyle dikkat çekiyor. İşte Falcao ile Diego Costa'nın karneleri...

YAŞ OLARAK COSTA!
Galatasaray'ın gündemindeki Diego Costa, Falcao'ya göre yaş bakımından daha avantajlı durumda. 1988 doğumlu olan Diego Costa, Falcao'dan 2 yaş küçük ve daha uzun süre futbol oynayabilir.

FALCAO DAHA GOLCÜ!
Kolombiyalı kariyeri boyunca 497 maçta 291 gole imza attı ve her 1.7 maçta bir ağları sarsmayı başardı. Diego Costa'nın ise kariyerinde 474 maçta 181 golü bulunuyor. Costa'nın her bir gol için oynadığı maç sayısı ise 2.6.

TOPLAM KATKIDA FALCAO AMA...
İki yıldızın milli takım kariyerlerine gelince birbirlerine üstün olduğu noktalar bulunuyor. Falcao, milli takımlar düzeyinde Costa'ya göre daha fazla maça çıktı. Kolombiyalı, 89 maçta 34 gole imza atarken, İspanya Milli Takımı ile ilk maçına 25 yaşında çıkan Costa (Brezilya Milli Takımı'nda da oynadı )milli formayla 24 maçta 10 gole imza attı.

Falcao, milli takımda 2.6 maç başına 1 gole imza atarken, Diego Costa'nın bu ortalaması 2.4.

ATLETICO'DAN FALCAO, CHELSEA'DE COSTA!
İki isim de kariyeri boyunca aynı takımlarda ya da aynı liglerde forma giydi. Kolombiyalı yıldız Falcao, Atletico Madrid formasıyla Costa'ya göre daha başarılı bir performans çizdi. Falcao, İspanyol ekibinde 91 maçta 70 kaydederken neredeyse maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.

Chelsea'de ise Costa'nın daha iyi bir performans gösterdiği görülüyor. Costa, Londra ekibinde 120 maçta 58 gole imza atarken, burada kısa bir süre forma giyen Falcao ise 12 maçta 1 gole imza atabildi. Falcao, Premier Lig'de Manchester United forması da giydi ve 41 maçta 5 gol kaydedebildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE VE AVRUPA LİGİ'NDE FALCAO!
İki süper yıldız Avrupa maçlarında takımlarıyla uzun yıllardır boy gösteriyor. Uluslararası maçlarda Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde Diego Costa ile benzer bir performans gösterse de UEFA Avrupa Ligi istatistikleriyle öne geçiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 35 maça çıkan Costa bu maçlarda 11 gol kaydetti. Falcao ise formasını giydiği takımlara Şampiyonlar Ligi sanesinde 29 maçta 12 gollük katkı sundu.

COSTA DAHA ASİSTÇİ!
İspanyol forvet Diego Costa'nın Falcao'yu geride bıraktığı noktalardan biri asist sayıları. Costa 474 maçta 181 asiste imza atarken, Radamel Falcao ise 497 maçta 54 asistlik istatistik yakaladı.

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