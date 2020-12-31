İtalyan yıldız Mario Balotelli Monza kariyerine golle başladı!

İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Monza, geçtiğimiz aylarda İtalyan futbolcu Mario Balotelli'yi kadrosuna kattı. Serie B'nin 16. haftasında Monza, sahasında Salernitana'yı konuk etti ve mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı. Monza'yı öne geçiren golü 4. dakikada Balotelli kaydetti. Böylelikle İtalyan yıldızın Monza ve Serie B kariyeri golle başladı.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng de bu sezon kariyerine Monza formasıyla devam ediyor. Boateng, Monza'nın Salernitana'yı mağlup ettiği maçta 77 dakika sahada kaldı.
Monza, Serie A'ya yükselme hedefiyle başladığı sezonda 29 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Monza'nın üstündeki 31'er puanı bulunan Empoli ve Salernitana.