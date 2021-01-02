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Sivasspor - Denizlispor maçında kazanan çıkmadı! Maç 2-2 sona erdi

'in 16. haftasında Sivasspor, sahasında Denizlispor'u ağırladı. Maç 2-2 sona erdi. enizlispor'da rakibiyle çarpışan Rodallega hastaneye götürüldü. Çekişmeli mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 14:40 Son Güncelleme: 2.1.2021 15:42 ABONE OL
Sivasspor - Denizlispor maçında kazanan çıkmadı! Maç 2-2 sona erdi

Süper Lig'in 16. haftasında, DG Sivasspor, sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. 13.30'da başlayan mücadelede iki rakip, 13. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig´e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 12 maçtan 8'ini Sivasspor, 3'ünü de Denizlispor kazandı. Bir müsabakadan ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Sivasspor'un 16 golüne, Denizlispor 11 golle yanıt verdi.

Karşılaşma öncesi deplasman ekibi Denizlispor, 12 puanla 19. sırada yer alıyor. Ev sahibi Sivasspor ise 17 puanla 14. sırada. Denizlispor, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de sahasında MKE Ankaragücü'ne kaybederken, Sivasspor ise taç tartışmalarına sahne olan maçta Beşiktaş'a 3-0'lık skorla kaybetti.

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇININ 11'LERİ
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare
DENİZLİSPOR: Pantilimon, Lopes, Bergdich, Mustafa, Fabiano, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz, Mesanovic, Sagal, Rodallega

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Demir Grup Sivasspor - Denizlispor karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

SON DAKİKA: Denizlispor'da rakibiyle çarpışan Rodallega hastaneye götürülüyor.



CANLI SKOR
Sivasspor 2-2 Denizlispor

17' Rodallega
26' Gradel
45+2' Fayçal Fajr

90+3' Mesanovic

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Sivasspor - Denizlispor maçında kazanan çıkmadı! Maç 2-2 sona erdi
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