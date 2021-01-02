Son dakika: Galatasaraylı ve Antalyasporlu oyuncular Omar Elabdellaoui'yi unutmadı!

Yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve hastanede tedavi gören Elabdellaoui, Trabzonspor maçında sakatlanan Feghouli ile sarı kart cezalısı olan Taylan da Antalyaspor'a karşı mücadele edemedi. Galatasaray'da bu futbolcuların yerine Luyindama, Linnes ve Ömer Bayram sahaya çıktı.