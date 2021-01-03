Son dakika: Galatasaray'da 1 futbolcuda koronavirüs çıktı!

SON DAKİKA | Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan kalan Galatasaray'da son yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada bir altyapı oyuncusunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan kapsamlı Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.