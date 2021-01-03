Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da 1 futbolcuda koronavirüs çıktı!

Son dakika: 'da 1 futbolcuda koronavirüs çıktı!

Son dakika haberleri... Galatasaray, son yapılan koronavirüs testlerinde altyapıdan bir futbolcuda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.1.2021 16:57 Son Güncelleme: 3.1.2021 17:02 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da 1 futbolcuda koronavirüs çıktı!

SON DAKİKA | Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan kalan Galatasaray'da son yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada bir altyapı oyuncusunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan kapsamlı Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Çin aşısı ile ilgili çok önemli gelişme! Koronavirüs aşısı olan doktor açıkladı!
Son dakika: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Yarın milyonların gözü o saatte olacak!
Son dakika altın fiyatları 3 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Son dakika haberler: Ünlü dizi oyuncusu yaşadığı dehşeti anlattı! Motorla kaçırıp tecavüz etti...
BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
Son dakika haberi: Bu sene Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu! İşte 2021 yarışmacıları...
Son dakika haberler: 33 ülkede mutasyon alarmı! Türkiye'nin durumu belli oldu
Seren Serengil annesi Nevin Serengil'i takipten çıkardı! Gülben Ergen hamlesini affetmedi...
Emekli maaşı 2021 Ocak zammı son dakika açıklanıyor! En düşük ve en yüksek 2021 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Uzman Astrolog Zeynep Turan tek tek açıkladı! İşte Ocak ayında dikkat edilmesi gereken o saatler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da 1 futbolcuda koronavirüs çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA