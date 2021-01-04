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Fenerbahçeli Mame : Kazandığımız için çok mutluyum

Son dakika haberi... , 'in 16. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 2021'in ilk maçında 'ın golleriyle 3 puana uzandı. Eski takımına karşı yıldızlaşan deneyimli golcü, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, "Kazanmamız gerekiyordu. takım hüviyetini göstermemiz gerekiyordu. Elhamdülillah. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 22:51 Son Güncelleme: 4.1.2021 22:55 ABONE OL
Fenerbahçeli Mame Thiam: Kazandığımız için çok mutluyum

SON DAKİKA: Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden rahat bir galibiyet çıkardı. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Kanarya, 29 puana yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller ise Thiam (2) ve Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Karşılaşmanın ardından konuşan Thiam, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Senegalli golcü, büyük takım kimliğine bürünmeleri gerektiğini ifade ederken, "Çok mutluyum. Özellikle takımımın galibiyetinden ötürü mutluyum. Kazanmamız gerekiyordu. Büyük takım hüviyetini göstermemiz gerekiyordu. Elhamdülillah. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Daha iyi olmak için çok çalışacaklarını belirten Thiam, şöyle konuştu: "Bugün kazandığımız için mutluyum. Pelkas ile birlikte oynuyoruz. Yeni oyunculardan kuruluyuz ama birlikte çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Öte yandan Thiam, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki ilk gollerini eski takımı Kasımpaşa'ya attı.

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Fenerbahçeli Mame Thiam: Kazandığımız için çok mutluyum
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