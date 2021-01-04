Fenerbahçeli Mame Thiam: Kazandığımız için çok mutluyum

Daha iyi olmak için çok çalışacaklarını belirten Thiam, şöyle konuştu: "Bugün kazandığımız için mutluyum. Pelkas ile birlikte oynuyoruz. Yeni oyunculardan kuruluyuz ama birlikte çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz."