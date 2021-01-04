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Son dakika: yazdı! 'a verilen penaltılar doğru mu?

Son dakika haberi... 'in 16. haftasında ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, deplasmanda 2-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. 'a 3 puanı getiren golleri N'Koudou ile getirdi. Kartal maçta 2 penaltı kazanırken birini kaçırdı diğerini N'Koudou filelere gönderdi. 'un bu iki kararı oldukça tartışıldı. 'ın usta yazarı , penaltı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte o değerlendirme...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 01:26 Son Güncelleme: 4.1.2021 03:07 ABONE OL
Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Beşiktaş'a verilen penaltılar doğru mu?

Son dakika: 'in yeni lideri oldu. , 'de 2-0 kazanarak 31 puanla zirveye yerleşti. N'Koudou ve 'in golleriyle kazanılan maçta en çok tartışılan pozisyonlar ise siyah-beyazlıların kazandığı penaltılardı. Gazetesi'nin deneyimli yazarı , verilen kararların doğru olduğunu ifade etti.

Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Beşiktaş'a verilen penaltılar doğru mu?

İşte 'ın o yazısı...

" kazandığında lider olacaktı ve ligin dibinde olan takımla oynuyordu. Beşiktaş asla iyi oynamadı. Ama çok kötü oynadı. Düşmenin bir numaralı adayı onlar. Beşiktaş'a baktığımızda aslında kazandığı penaltılar dışında da fazlaca pozisyonu yok.

Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Beşiktaş'a verilen penaltılar doğru mu?

kapandı, açamadı. Bir takımı nasıl açarsınız.. Sıfıra inersiniz, yayarsınız ya da adam eksiltip
aralara pas yaparsınız. Beşiktaş dün gece bunların hiç birini yapamadı.

Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Beşiktaş'a verilen penaltılar doğru mu?

Alan sağına verdi, o soluna verdi, sağdan soldan anlamsız ortalar ve tabii ki gibi kaliteli bir golcünün olmaması da bu kısırlığa etkili oldu. Oyun kitlendikçe kitlendi.

Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Beşiktaş'a verilen penaltılar doğru mu?

Üstelik ilk yarıda bir penaltı da kaçırdı. Belki o penaltı gol olsa, oynamak zorunda kalacak ve Beşiktaş farka gidebilecek. Bu kilit 88. dakikaya kadar sürdü. Seyreden hemen herkes '0-0 bitiyor' diyordu ama sahneye çıktı.

Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Beşiktaş'a verilen penaltılar doğru mu?

Oyunun normal akışında hiç kimse penaltıyı fark etmedi. Ama penaltıydı. 'ın en iyilerinden biri N'Koudou
Beşiktaş'ı öne geçirdi. Aslında futbol çok tuhaf bir spor. O oynamayan, golü düşünmeyen uzatmalarda bir frikik kazandı.

Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Beşiktaş'a verilen penaltılar doğru mu?

Yer müthiş idi, vuruş da iyiydi ama 'ın genç kalecisi Ersin Beşiktaş'ı ipten aldı. Dün gece kimse penaltılara bahane bulmasın. İkisi de kesin penaltı. Hele son dakika penaltısı mutlak doğru. Aynı penaltıyı birkaç yıl önce, Fenerbahçeli Isla'ya da vermişti."

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Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Beşiktaş'a verilen penaltılar doğru mu?
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