G.Saray Seri için görüşmelere başladı

G.SARAY Seri'den vazgeçmiyor. İngiliz Sky Sport'un haberine göre; Cimbom, Jean Michael Seri'nin kiralanması için Fulham ile görüşmelere başladı. Ada ekibinin, 29 yaşındaki orta saha için teklifleri değerlendireceği ve ayrılığına izin vereceği bildirildi. Seri, bu sezon kulübü tarafından Premier Lig oyuncu listesine dahil edilmemiş sadece Lig Kupası maçlarında 2 kez forma giymişti.OMAR Elabdellaoui'nin tedavisi devam ediyor. Görsel rehabilitasyona bağlı olarak sol gözde belirli derecede artış olması doktorları sevindirdi.