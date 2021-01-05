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Seri için görüşmelere başladı

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
G.Saray Seri için görüşmelere başladı
G.SARAY Seri'den vazgeçmiyor. İngiliz Sky Sport'un haberine göre; Cimbom, Jean Michael Seri'nin kiralanması için Fulham ile görüşmelere başladı. Ada ekibinin, 29 yaşındaki orta saha için teklifleri değerlendireceği ve ayrılığına izin vereceği bildirildi. Seri, bu sezon kulübü tarafından Premier Lig oyuncu listesine dahil edilmemiş sadece Lig Kupası maçlarında 2 kez forma giymişti.

Omar için 40 günlük tedavi
OMAR Elabdellaoui'nin tedavisi devam ediyor. Görsel rehabilitasyona bağlı olarak sol gözde belirli derecede artış olması doktorları sevindirdi. Daha hasarlı sağ gözde toparlanma söz konusu. Oyuncuya 40 gün boyunca özel damlalarla medikal tedavi uygulanacak.

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G.Saray Seri için görüşmelere başladı
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