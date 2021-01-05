Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor Berat Özdemir'in transferini KAP'a bildirdi

Son dakika: 'in transferini KAP'a bildirdi

Son dakika haberi... , 'nden 'in transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklama şöyle: "'nün profesyonel oyuncusu 'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Giriş Tarihi: 5.1.2021 20:16 Son Güncelleme: 5.1.2021 20:25 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Berat Özdemir'in transferini KAP'a bildirdi

Son dakika haberi... Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklama şöyle: "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Bordo-mavililer, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Berat Özdemir transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Gençlerbirliği altyapısında yetişen Berat'ın bordo mavili takımla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydeden Berat Özdemir için Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği öğrenildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Sezon başında da Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ve Karadeniz ekibinde oynamak istediğini dile getiren Berat Özdemir'in hayali gerçekleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncunun Trabzonspor formasını giyme isteğinin de transferin tamamlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

Detaylar gelecek...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ocak SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zam oranları belli oldu! 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanlığından yeni yüz yüze eğitim kararı! 81 ile yazı gönderildi...
Son dakika haber: Memur ve emekli Ocak zamları belirlendi! İşte tüm mesleklerin 2021 zamlı maaşları
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! İşte alınacak yeni kararlar...
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler raflarda yerini aldı! İşte tam liste
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninden gelen fotoğraflar herkesi derinden yaraladı
SON DAKİKA: Meteoroloji'den hava durumu ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! Bu geceden itibaren İstanbul'da ve birçok ilde...
Son dakika haberi: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor! Uzman isim tarih verdi...
Son dakika: Emekli zammı ve memur zammı 2021 belli oldu! Peki emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar oldu? Kritik enflasyon verisi açıklandı
Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor Berat Özdemir'in transferini KAP'a bildirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA