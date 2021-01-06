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'da Rodallega özel maskeyle sahaya çıktı

DG maçında Appindangoye ile çarpışmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kalan . kaptanı , maçında sahaya özel bir maskeyle çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 16:34 ABONE OL
Denizlispor'da Rodallega özel maskeyle sahaya çıktı

DG Sivasspor maçında Appindangoye ile çarpışmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Y. Denizlispor kaptanı Hugo Rodallega, Kayserispor maçında sahaya özel bir maskeyle çıktı.

Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor ile Denizlispor'un 2-2 berabere kaldığı maçın 67. dakikasında Sivassporlu Aaron Appindangoye ile kafa kafaya çarpışan Denizlispor'un başarılı golcüsü Hugo Rodallega oyuna devam edememişti. Ambulansla hastaneye götürülen deneyimli futbolcunun açılan kaşına dikiş atılmıştı. Çekilen tomografisinde olumsuzluğa rastlanmayan futbolcu, yaklaşık 2 saat gözetim altına tutulduktan sonra taburcu edilmişti.
Hafta başından itibaren yapılan antrenmanlarda özel olarak çalışan Hugo Rodallega'nın yapılan son kontrolünde özel bir maskeyle Kayserispor maçında sahada olmasına karar verildi. Arkadaşlarını yalnız bırakmayarak ilk 11'de sahaya çıkan başarılı golcü, maçın 30. dakikasına kadar yüzünde taşıdığı maskeyi çıkartarak, oyuna bu şekilde devam etti.

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Denizlispor'da Rodallega özel maskeyle sahaya çıktı
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