Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Diagne kolayını kaçırdı!

kolayını kaçırdı!

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Diagne kolayını kaçırdı!
Diagne, maçın golsüz berabere devam ettiği sırada arka direkte boş kaleye atamadığı topla taraftarları sosyal medyada isyan ettirdi. Ancak Senegalli forvet ilk yarının uzatma dakikalarında akıllı bir ön direk koşusu ile Oğulcan'ın güzel ortasını gole çevirip, skoru eşitlerken ikinci yarı bir de penaltıdan ağları sarstı. Diagne ayrıca, ilk kez üst üste üç deplasman maçında gol attı.

HÂLÂ G.SARAY'IN OYUNCUSUYUM!
Mbaye Diagne, maçın ardından hakkındaki transfer söylentilerine cevap verdi. Senegalli forvet, "Hâlâ G.Saray'ın oyuncusuyum ve G.Saray için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

OMAR'A HEDİYE ETTİ
İlk yarının uzatmalarında ağları sarstıktan sonra kulübeye koşan Diagne, golünü havai fişekle gözünden yaralanan Omar'a adadı ve formasını kameralara gösterdi.

ÖMER BAYRAM CEZALI
Galatasaray'da sarı kart gören Ömer Bayram cezalı duruma düştü. Ömer, G.Birliği maçında forma giyemeyecek.

CEZALARINI BİRLİKTE ÇEKTİLER
G.Saray'ın iki önemli ismi cezaları nedeniyle tribündeydi. 4 maç men cezası alan teknik direktör Fatih Terim ve sarı kart cezalısı Arda Turan maçı yan yana izledi. Tecrübeli hocanın cezası bu maçla birlikte son buldu. Terim, G.Birliği maçında kulübede, Arda ise sahada olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: 2021 Memur ve emekli Ocak zamları belirlendi! İşte tüm mesleklerin yeni zamlı maaşları
BİM 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman sona erecek? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve bitiyor?
Merve Dizdar'ın mütevazı evi sosyal medyaya damga vurdu!
Son dakika haberi: SSK, BAĞKUR ve Memur emekli maaşları 2021 Ocak zammı belli oldu! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Balık tezgahındaki tehlike: Yedikten sonra hayatını kaybetti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm bu akşam neden yok? Eşkıya EDHO yeni bölüm ne zaman ve fragmanı yayınlandı mı?
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Türkiye'de 5 Ocak koronavirüs son durum tablosu belli oldu
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanlığından yeni yüz yüze eğitim kararı! 81 ile yazı gönderildi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika yerli aşı açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Diagne kolayını kaçırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA