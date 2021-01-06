Diagne kolayını kaçırdı!

Diagne, maçın golsüz berabere devam ettiği sırada arka direkte boş kaleye atamadığı topla taraftarları sosyal medyada isyan ettirdi. Ancak Senegalli forvet ilk yarının uzatma dakikalarında akıllı bir ön direk koşusu ile Oğulcan'ın güzel ortasını gole çevirip, skoru eşitlerken ikinci yarı bir de penaltıdan ağları sarstı. Diagne ayrıca, ilk kez üst üste üç deplasman maçında gol attı.Mbaye Diagne, maçın ardından hakkındaki transfer söylentilerine cevap verdi. Senegalli forvet, "Hâlâ G.Saray'ın oyuncusuyum ve G.Saray için çalışmaya devam edeceğim" dedi.İlk yarının uzatmalarında ağları sarstıktan sonra kulübeye koşan Diagne, golünü havai fişekle gözünden yaralanan Omar'a adadı ve formasını kameralara gösterdi.Galatasaray'da sarı kart gören Ömer Bayram cezalı duruma düştü. Ömer, G.Birliği maçında forma giyemeyecek.G.Saray'ın iki önemli ismi cezaları nedeniyle tribündeydi. 4 maç men cezası alan teknik direktör Fatih Terim ve sarı kart cezalısı Arda Turan maçı yan yana izledi. Tecrübeli hocanın cezası bu maçla birlikte son buldu. Terim, G.Birliği maçında kulübede, Arda ise sahada olacak.