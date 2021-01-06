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galibiyeti hatırladı! evinde kayıp | Denizlispor 0-1 Kayserispor

'in 17. haftasında sahasında 'u Atatürk Stadı'nda ağırladı. Ligin son sıralarındaki iki ekibin kritik karşılaşmasında sahadan 3 puanla ayrılan taraf deplasman ekibi Kayserispor oldu. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü , 21. dakikada kaydetti.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 15:21 ABONE OL
Kayserispor galibiyeti hatırladı! Denizlispor evinde kayıp | Denizlispor 0-1 Kayserispor

Hafta sonu oynadığı Beşiktaş maçında son dakikalarda yediği gol sonrası hocası Samet Aybaba ile yolları ayıran Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk oldu. 4 maçlık mağlubiyet serisi ile Denizli deplasmanına çıkan Kayseri ekibi, aldığı 3 puanla bu kötü seriye son verdi. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü Pedro Henrique kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 13'e yükseltirken, Denizlispor da 13 puanda kaldı. İki takım da ligin BB Erzurumspor ile birlikte en az puana sahip 3 takım arasında yer alıyor. Kayserispor önümüzdeki hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Denizlispor ise Rizespor deplasmanında sahaya çıkacak.



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Kayserispor galibiyeti hatırladı! Denizlispor evinde kayıp | Denizlispor 0-1 Kayserispor
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