SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor yine Ekuban’ın golüyle kazandı! “Abdullah Avcı...”

Son dakika: Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Fatih Karagümrük'ün ardından Göztepe'yi de yendi. İstanbul ekibi karşısında galibiyeti getiren golü atan Ekuban, İzmir ekibine karşı da tek golü kaydeden isim oldu. Böylece Trabzonspor, 17 maç sonunda 26 puana ulaşırken, ligin geride kalan bölümünde 16 müsabakaya çıkan Göztepe ise 19 puanda kaldı.
SABAH SPOR YAZARI İSKENDER GÜNEN TRABZON - GÖZTEPE MAÇINI YORUMLADI
"ABDULLAH AVCI'NIN SİSTEMİ YAVAŞ YAVAŞ OTURUYOR"
Trabzonspor - Göztepe maçını yorumlayan İskender Günen, "Maçın ilk 60 dakikalık bölümde Trabzonspor topa daha fazla sahip olmayı başardı ve oyunu istediği gibi oynadı yönetti. 60. dakikadan sonra ise, Trabzonspor'un önde top kayıplarının çok fazla olduğunu gördük ve de takım savunmasında da oyuncuların ilk yarıya göre geri dönüşlerde sorun yaşadı. Orta alanda da fiziksel anlamda düşüşler olduğu için maçın son yarım saatinde BB Erzurumspor oyunda üstünlük kurmayı başardı. Bundan dolayı ilk yarıya göre daha fazla atak girişiminde bulundu ve fakat istediği golü bulamadı. Son dakikada Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan'ın yaptığı mükemmel bir kurtarış var. Sonuç; 1-0'lık skorla alınan 3 puan. Abdullah Avcı'nın sistemi yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Gelinen nokta asla küçümsenmemeli." açıklamasını yaptı.
SABAH SPOR MUHABİRİ YUNUS EMRE SEL: SAHADA NE YAPTIĞINI BİLEN BİR TRABZONSPOR VARDI
Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı! | Video
SABAH SPOR MUHABİRİ YUNUS EMRE SEL: SAHADA NE YAPTIĞINI BİLEN BİR TRABZONSPOR VARDI
Sabah Spor Muhabiri Yunus Emre Sel, Süper Lig'de bugün oynanan Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi. Yunus Emre Sel, "Abdullah Avcı, düzenlediği ilk basın toplantısında kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım demişti. Trabzonspor'un kazanma alışkanlığının en önemli göstergesiydi bu maç. Trabzon'un kazandığı pozisyonar değerlendirilseydi çok farklı bir skor görülebilirdi. Ekuban'a özel bir paragraf açmak gerekiyor. Ekuban'ın sahadaki varlığı, performans ve liderliği Trabzonspor'un yakaladığı çıkıştaki en büyük etken. Sahada ne yaptığını bilen bir sistem görüyoruz. Sonuç olarak taktik olarak mücadele eden bir Trabzonspor var." dedi.
SON DAKİKA TRABZONSPOR TEKNİK DİREKÖTÜR ABDULLAH AVCI'DAN AÇIKLAMALAR
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularının ayakta sağlam durarak maçı kazandığını söyledi.
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 gün önce Fatih Karagümrük ile İstanbul'da karşılaştıklarını belirterek, "Özellikle ikinci yarıda oyun olarak bir ivme kazanmış takım vardı. Geldikten sonra tamamen toparlanma ve rejenerasyonla geçti." dedi.
Rakiplerinin ise geçen haftayı maç yapmadan geçirdiğini ifade eden Avcı, "10 gün oynamamışlardı. Oyun anlamında birbirine benzer takımlarla oynuyoruz. Bu tür takımlara karşı topa sahip olduğun zaman mesafeleri daha açma şansın var. Bugün itibariyle fiziksel durumumuzu dengeleyebilmek adına, sahada topa sahip olmamız gerekiyordu. Oyuncularımın hem organizasyonları hem ilk yarıda yaptıkları baskıyla golü bulduk. " diye konuştu.
Avcı, bordo-mavili futbolcuların organizasyonları doğru kullandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bu oyun adım adım biraz daha gelişecek. Oyunu erken koparabilirdik. İlk yarıda koparabilirdik, ikinci yarıda da fırsatlar elimize geçti. Rakibe sonlara doğru kenar ortadan Uğurcan'a gelen top haricinde pozisyon vermedik. Oyunu koparamazsan da tutabilmek önemlidir. Oyuncularım, son derece sağlıklı hareket ettiler. Geçen hafta Abdülkadir Ömür, biraz sahne almıştı. Bugün yine ağrıları olmasına rağmen oynamasını rica ettim. Abdulkadir Parmak'ın yorgunluğu vardı. Son bölüme kadar devam etti. Oyuna sonradan girenler, kulübede olanlar çok iyiydi, enerjikti. Oyuncularım, ayakta sağlam durarak maçı kazandılar."
"TRABZONSPOR SEYİRCİSİNİN OLMASI MAÇI ERKEN KOPARMAMIZI SAĞLAYABİLİRDİ"
"Bugün maç keşke seyircili oynansaydı" diyen Avcı, "Bugün Trabzonspor seyircisinin olması maçı erken koparmamızı sağlayabilirdi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Her hafta adım adım gelişiyoruz. Kazanırken gelişmek son derece önemli. Göztepe'ye de başarılar diliyorum. Bugün Yusuf Sarı da bizle değildi. Annesinin hastalığı vardı. Yusuf'u Fransa'ya yolladık. Umarım sağlığını kavuşur. O da kafası rahat şekilde buraya gelir." şeklinde konuştu.
Avcı, şampiyonluk şansının sorulması üzerine de, "Geldiğim günden itibaren ne Trabzonspor'un sıralamasına ne puan durumuna baktım ne de bir sonraki maça baktım. Parçadan bütüne giderek çalışıyoruz. Her hafta her maça Trabzonspor, kazanmak için çıkar. Biz her hafta kazanmak için hazırlanıyoruz. Bunun süreçler sonuçlar ne olacak bakacağız. Önce kafamızı kaldırıp yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
BERAT ÖZDEMİR'İN TRANSFERİ
Avcı, orta sahayla ilgili yönetimden talebi olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Orta sahayla ilgili talebim vardı, bir tanesi gerçekleştirdi. Türk futbolunun son dönemlerdeki en yetenekli, gelişime açık yurt dışına da gidebilecek bir oyuncusunu ben talep ettim. Trabzonspor Başkanı ve yönetim kuruluna bu konuyla çalışıp kadroya kattıkları için teşekkür ediyorum. Oyuncunun kendisi ile iletişimde kaldım. Onun Trabzonspor'u istemesi, hem de Abdullah Avcı ile çalışmak istemesi beni mutlu etti ve bu sözünün arkasında kaldı. Pazartesinden itibaren bizle beraber olacak. Öncelikli hedefi Trabzonspor'da oynamak. Sonrasındaki hedefi yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası'na milli takımla gitmek. Burada daha evvelden Yusuf, Okay gibi, bu topraklardan yetişmiş yurt dışına gitmiş oyuncular gibi gelişimini tamamlandığında böyle bir hedefi olacağını düşünüyorum."
GÖZTEPE CEPHESİ
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise iki devrede farklı Göztepe izlediklerini belirterek, "İlk devre sahaya hiç istemediğimiz bir oyun yansıttık, oyuna ortak olamadık. Rakibin, topun peşinde koşan, hücum olarak varlık gösteremeyen Göztepe vardı. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk, biz bu durumu kabul etmedik. İkinci yarı farklı Göztepe izledik." dedi.
İlk 45 dakikanın neden böyle geçtiğini değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Parlatan, şunları söyledi:
"İkinci yarı bir şeyleri değiştirmek isteyen, tepki koyan, mücadele ortaya koyan, kendi oyunumuzu yansıtıp pozisyon üretmeye çalışan Göztepe vardı. Oyuncularımızı kutluyorum. İkinci yarı istediğimiz futbol vardı. Ceza alanına girişimlerimiz, ortalarımız oldu. Etkili olmaya çalıştık. Pozisyon anlamında zenginleştiremedik ama girişimlerimiz farklıydı. 1-2 pozisyonda şansımız olsa buradan farklı dönebilirdik ancak netice elimiz boş dönüyoruz. İkinci yarı iyiydik ama kendi aramızda konuşmalıyız. Fazla zamanımız yok. Cumartesi maça çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanıp bu maçı kazanmak istiyoruz."
İLK YARIDAN DAKİKALAR...
2. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunu kaleci İrgan Can kornere çeldi.
27. dakikada Djaniny rakiplerinden sıyrılarak kale sahasına doğru indi. Pasında Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlağı Ekuban savunmanın arasından boş kaleye gönderdi. 1-0
31. dakikada Serkan Asan'ın ortasında ceza sahası içindeki Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...
50. dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
64. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nın vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
67. dakikada Soner'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
73. dakikada Ekuban kendi yarı sahasından aldığı topla birlikte kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci İrfan Can'ın ayaklarıyla müdahele ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90. dakikada Soner'in ortasında kale sahası içindeki Brown Ideye'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.