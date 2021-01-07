Aslantepe’de üçlü transfer zirvesi

Galatasaray'da 4-3'lük Konyaspor yenilgisinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Teknik direktör Fatih Terim, Konya dönüşü ayağının tozuyla Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına geldi ve beklenen transfer zirvesi gerçekleşti.Ayrıca sağ bek, orta saha ve forvet talebini yineledi. Teklif gelmesi ve maddi şartlar oluşması halinde de takımdaki her oyuncunun satılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.Transfer toplantısı beklenenden uzun sürünce, Florya'daki idmanın saati 12.00'den 14.30'a alındı.Bundan dolayı alınacak isimler için bonservis geliri elde edilmesi gerekiyor. Eski performansından çok uzaklarda olan Luyindama'nın yanı sıra Belhanda ve Marcao gibi isimler iyi teklif gelmesi halinde elden çıkarılarak, maddi kaynak yaratılacak.