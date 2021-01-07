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Aslantepe’de üçlü transfer zirvesi

'ın kurmayları, gelecek ve gidecekler konusunu masaya yatırdı. Türk Telekom Stadı’nda Başkan ve 2. Başkan ile buluşan ; sağ bek, orta saha ve forvet talebini bir kez daha yineledi. Toplantıda her oyuncu satılabilir kararı da alındı

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Aslantepe’de üçlü transfer zirvesi
Galatasaray'da 4-3'lük Konyaspor yenilgisinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Teknik direktör Fatih Terim, Konya dönüşü ayağının tozuyla Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına geldi ve beklenen transfer zirvesi gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelen Fatih Terim, mevcut kadro ile ilgili değerlendirmede bulundu. Ayrıca sağ bek, orta saha ve forvet talebini yineledi. Teklif gelmesi ve maddi şartlar oluşması halinde de takımdaki her oyuncunun satılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.

GÖRÜŞME UZADI, İDMAN SAATİ DEĞİŞTİ
Transfer toplantısı beklenenden uzun sürünce, Florya'daki idmanın saati 12.00'den 14.30'a alındı. Süper Lig'de 499 milyon TL ile en yüksek harcama limitine sahip takım olan Galatasaray, FFP nedeniyle ara transfer döneminde sadece 1 milyon Euro'luk bütçeye sahip. Bundan dolayı alınacak isimler için bonservis geliri elde edilmesi gerekiyor. Eski performansından çok uzaklarda olan Luyindama'nın yanı sıra Belhanda ve Marcao gibi isimler iyi teklif gelmesi halinde elden çıkarılarak, maddi kaynak yaratılacak.

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Aslantepe’de üçlü transfer zirvesi
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