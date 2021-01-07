Aslantepe’de üçlü transfer zirvesi

Galatasaray'ın kurmayları, gelecek ve gidecekler konusunu masaya yatırdı. Türk Telekom Stadı’nda Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile buluşan Fatih Terim; sağ bek, orta saha ve forvet talebini bir kez daha yineledi. Toplantıda her oyuncu satılabilir kararı da alındı
Galatasaray'da 4-3'lük Konyaspor yenilgisinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Teknik direktör Fatih Terim, Konya dönüşü ayağının tozuyla Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına geldi ve beklenen transfer zirvesi gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz ve 2. BaşkanAbdurrahim Albayrak'labir araya gelen Fatih Terim,mevcut kadro ile ilgilideğerlendirmede bulundu. Ayrıca sağ bek, orta saha ve forvet talebini yineledi. Teklif gelmesi ve maddi şartlar oluşması halinde de takımdaki her oyuncunun satılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.
GÖRÜŞME UZADI, İDMAN SAATİ DEĞİŞTİ
Transfer toplantısı beklenenden uzun sürünce, Florya'daki idmanın saati 12.00'den 14.30'a alındı. SüperLig'de 499 milyon TL ile en yüksekharcama limitine sahip takım olan Galatasaray,FFP nedeniyle ara transferdöneminde sadece 1 milyon Euro'lukbütçeye sahip. Bundan dolayı alınacak isimler için bonservis geliri elde edilmesi gerekiyor. Eski performansından çok uzaklarda olan Luyindama'nın yanı sıra Belhanda ve Marcao gibi isimler iyi teklif gelmesi halinde elden çıkarılarak, maddi kaynak yaratılacak.