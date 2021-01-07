Galatasaray için ‘Seri’ zamanı

Sarı-kırmızılı kulüp, eski yıldızını yeniden kiralamak için Fulham’la görüşmelere başladı. İngilizler, 500 bin Euro talep etti
Giriş Tarihi: 7.1.2021ABONE OL
Ara transfer döneminde ilk takviyesini orta sahaya yapma kararı alan Galatasaray, Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Etebo yerineeski oyuncusu Jean Michael Seri'yi düşünensarı-kırmızılılar, Fulham ile görüşmelerebaşladı. İngiliz ekibi, kadro dışı bıraktığı Seri için 500 bin Euro kiralama bedeli talep etti.
FRANSIZLAR'I GERİ ÇEVİRDİ
Ancak Galatasaray bu transferi kiralama bedeli ödemeden bitirmek istiyor ve pazarlıklarda son aşamaya gelindi. 29 yaşındakiFildişi Sahilli 6 numara, Fransa'danteklifler alsa da tercihini sarı-kırmızılıkulüpten yana kullandı. Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen Seri, Fulham'ı ikna etmeleri halinde ücretinde sorun çıkarmayacağını Galatasaraylı yetkililere iletti.
Fulham'da kadro dışı bırakılanJean Michael Seri,bu sezon sadece İngiltereLig Kupası'nda 2 maçta görevaldı. Fildişi Sahilli orta saha, 2019-20 sezonunda formasını giydiğiGalatasaray'da ise 37 maça çıkarken,2 gol ve 4 asistle skora 6kez katkı sağladı.