Galatasaray için ‘Seri’ zamanı

Ara transfer döneminde ilk takviyesini orta sahaya yapma kararı alan Galatasaray, Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.İngiliz ekibi, kadro dışı bıraktığı Seri için 500 bin Euro kiralama bedeli talep etti.Ancak Galatasaray bu transferi kiralama bedeli ödemeden bitirmek istiyor ve pazarlıklarda son aşamaya gelindi.Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen Seri, Fulham'ı ikna etmeleri halinde ücretinde sorun çıkarmayacağını Galatasaraylı yetkililere iletti.Fulham'da kadro dışı bırakılanJean Michael Seri,bu sezon sadece İngiltereLig Kupası'nda 2 maçta görevaldı. Fildişi Sahilli orta saha, 2019-20 sezonunda formasını giydiğiGalatasaray'da ise 37 maça çıkarken,2 gol ve 4 asistle skora 6kez katkı sağladı.