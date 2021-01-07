Galatasaray'da düşüşün sebebi belli oldu! İşte o 7 madde...

1- 30 MİLYON EURO'LUK GOLCÜ HÜSRANI



Takımın en maliyetli ismi Falcao, G.Saray'ı yine ligdeki 5 kritik maçta yalnız bırakacak. Kolombiyalı yıldızdan ümidini kesen yönetim ve teknik heyet kontratından kurtulmak istiyor. Diagne ise şampiyonluk yolunda gol yükünü çekecek isim olarak görülmüyor. Florya'da büyük bir çoğunluk ona güvenmiyor. Sorumsuz tavırları sonrası Diagne için de G.Saray'da 'teklif gelse de gitse' görüşünü ön plana çıkardı. G.Saray bu ikilinin en azından birinin maliyetinden kurtulup bir golcü getirmeyi hedefliyor.



