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Omar’ın lisansı askıya alınıyor

Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Omar’ın lisansı askıya alınıyor
Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Omar Elabdellaoui'ye özel damlalarla medikal tedavi uygulanıyor. Norveçli oyuncunun kesin durumu sezon sonunda belli olacak. Galatasaray, yabancı kontenjanını açma adına Omar'ın lisansını askıya alacak ve sağ beke takviye yapmaya çalışacak. Omar'ın 650 bin Euro olan ikinci yarı ücretinin tamamının ödeneceği öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcu İnstagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Sadece eşim ve çocuklarımla hoş vakit geçirmek istemiştim, talihsiz bir kaza geçirdim. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğim. Daha güçlü döneceğim, söz veriyorum."

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Omar’ın lisansı askıya alınıyor
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