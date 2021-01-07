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Son dakika: Kadıköy'de zorlu randevu! Fenerbahçe'nin konuğu

Son dakika: 'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz 'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta 'yı 3-0 yenen sarı-lacivertliler, ligin iddialı takımlarından biri olan Alanyaspor karşısında 3 puan peşinde. Geride kalan 16 haftalık dilimde 30 puan toplayan Akdeniz temsilcisi ile yönetiminde 29 puana ulaşan Kanarya'nın mücadelesinde düdük çalacak. Zirveyi yakından ilgilendiren kritik karşılaşmın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 7.1.2021 17:29 Son Güncelleme: 7.1.2021 18:00 ABONE OL
Son dakika: Kadıköy'de zorlu randevu! Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Çağdaş Atan liderliğinde müthiş bir grafik çizen Alanyaspor, geçtiğimiz hafta Başakşehir'i 3-0 yenmişti. Akdeniz temsilcisi ligde topladığı 30 puanla zirvedeki iddiasını ispat etti. Erol Bulut'un öğrencileri ise yeni yıla 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle başladı. 29 puanlı Fenerbahçe'nin hedefi zorlu rakibini yenerek lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sıraya yükselmek.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER...

Fenerbahçe: Altay, Caner, Sadık, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas, Thiam.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK...

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak'ın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer almayacak.

OZAN TUFAN VE CANER ERKİN SINIRDA...

Öte yandan, Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ozan ve Caner, Aytemiz Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda sarı-lacivertli ekibin ligin 18. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak

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Son dakika: Kadıköy'de zorlu randevu! Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
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