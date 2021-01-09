Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

DOUGLAS TÜRKİYE'DE DEVAM



Peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 2 yılda Beşiktaş formasını sadece 8 maçta giyen Douglas, dönem başında herhangi bir problemi olmamasına rağmen takıma dönmek konusunda istekli olmayınca kadro dışı bırakılmıştı. Mirin gibi halinden memnun olmayan Brezilyalı sağ bekin, Süper Lig ekipleriyle transfer görüşmelerine başladığı ve kariyerine Türkiye'de devam edeceği bildiridi.