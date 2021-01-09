Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Siyah beyazlı takımda ara transfer döneminde yaprak dökümü yaşanacak. Kartal, devre arasında takıma bir forvet kazandırmak isterken bir yandan da faydalanamadığı isimlerle yollarını ayırarak, kulübü maaş yükünden kurtarmak istiyor. Siyah beyazlı takım Hasic ve Dorukhan Toköz'ü de farklı sebeplerle takımdan gönderecek. İşte detaylar...
DOUGLAS TÜRKİYE'DE DEVAM
Peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 2 yılda Beşiktaş formasını sadece 8 maçta giyen Douglas, dönem başında herhangi bir problemi olmamasına rağmen takıma dönmek konusunda istekli olmayınca kadro dışı bırakılmıştı. Mirin gibi halinden memnun olmayan Brezilyalı sağ bekin, Süper Lig ekipleriyle transfer görüşmelerine başladığı ve kariyerine Türkiye'de devam edeceği bildiridi.
HASIC'E OYNAMA FIRSATI
İstediği kadar şans bulamayan Ajdin Hasic, sadece 2'si ilk 11'de olmak üzere 7 maçta süre aldıı. 19 yaşındaki futbolcu, son 2 maçta attığı gollerle yıldızını parlatmasına rağmen kiralanacak...
Teknik direktör Sergen Yalçın, yeteneğine güvendiği oyuncusunun ikinci yarıda düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe gitmesini, gelecek sezonda takıma dönüp ilk 11 yarışına girmesini bekliyor. Hasic geçen yıl 1. Lig takımlarından Ümraniye'ye kiralanmıştı.
DORUKHAN'LA SEVEREK AYRILIK!
Milli futbolcuyla yeni sözleşme konusunda yapılan görüşmelerde bir türlü sonuca ulaşamayan Kara Kartal, kontratı sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki ön liberoyu devre arasında satma kararı aldı.
Yönetim, bu doğrultuda Avrupa'dan 2 kulüple görüşme halinde... Siyah-Beyazlılar, bu formülle hem sezon sonu boşa çıkacak oyuncusundan gelir elde etmeyi hem de Dorukhan'ın kariyerine Avrupa'da devam etme hayalini gerçekleştirmek istiyor.
LENS YÜKÜ KALKIYOR...
Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı bir diğer isim olan Jeremain Lens de sezon başındaki kötü performansı sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.
1.9 milyon Euro'luk maaşına imza parası da eklenince kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro kazanıp yan sahada çalışan Hollandalı kanat oyuncusunun, ara dönemde takımdan ayrılmaya karar verdiği ve Belçika kulüpleriyle görüştüğü kaydedildi.
MIRIN ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Fransız stoper, Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında kadro dışı bıraktığı ilk isim olmuştu. Kulüpten yıllık 1.3 milyon Euro maaş kazanan 29 yaşındaki futbolcuya ilk yarı ücreti ödendi.
Deneyimli ismin, takımdan ayrı olarak yan sahada çalışmaktan memnun olmadığı ve bundan dolayı menaceri aracılığıyla Fransa Lig 1 ekipleriyle transfer temaslarında bulunduğu öğrenildi.