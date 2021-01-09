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Son dakika: 'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

Son dakika transfer haberleri... Siyah beyazlı takımda ara transfer döneminde yaprak dökümü yaşanacak. , devre arasında takıma bir forvet kazandırmak isterken bir yandan da faydalanamadığı isimlerle yollarını ayırarak, kulübü maaş yükünden kurtarmak istiyor. Siyah beyazlı takım ve 'ü de farklı sebeplerle takımdan gönderecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.1.2021 11:27 Son Güncelleme: 9.1.2021 11:30 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

Son dakika transfer haberleri... Siyah beyazlı takımda ara transfer döneminde yaprak dökümü yaşanacak. , devre arasında takıma bir forvet kazandırmak isterken bir yandan da faydalanamadığı isimlerle yollarını ayırarak, kulübü maaş yükünden kurtarmak istiyor. Siyah beyazlı takım ve 'ü de farklı sebeplerle takımdan gönderecek. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

DOUGLAS TÜRKİYE'DE DEVAM

Peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 2 yılda formasını sadece 8 maçta giyen , dönem başında herhangi bir problemi olmamasına rağmen takıma dönmek konusunda istekli olmayınca kadro dışı bırakılmıştı. Mirin gibi halinden memnun olmayan Brezilyalı sağ bekin, ekipleriyle transfer görüşmelerine başladığı ve kariyerine Türkiye'de devam edeceği bildiridi.

Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

HASIC'E OYNAMA FIRSATI

İstediği kadar şans bulamayan Ajdin , sadece 2'si ilk 11'de olmak üzere 7 maçta süre aldıı. 19 yaşındaki futbolcu, son 2 maçta attığı gollerle yıldızını parlatmasına rağmen kiralanacak...

Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

Teknik direktör , yeteneğine güvendiği oyuncusunun ikinci yarıda düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe gitmesini, gelecek sezonda takıma dönüp ilk 11 yarışına girmesini bekliyor. geçen yıl . Lig takımlarından 'ye kiralanmıştı.

Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

LJAJIC KREDİSİNİ TÜKETTİ
Kara 'da bu sezonki performansıyla adeta kadroda varlığıyla yokluğu belli olmayan Adem , hem teknik ekip hem de yönetimin sabrını taşırmıştı.

Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

Defalarca tanınan şansların hiçbirini değerlendirmeyen Adem , ikinci yarıda kadrosunda yer almayacak. Konuyla ilgili olarak planlamanın oyuncunun menaceriyle de paylaşıldığı bildirildi. Oyuncunun temsilcisinin de yeni takım bakmaya başladığı ifade edildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

DORUKHAN'LA SEVEREK AYRILIK!

Milli futbolcuyla yeni sözleşme konusunda yapılan görüşmelerde bir türlü sonuca ulaşamayan Kara , kontratı sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki ön liberoyu devre arasında satma kararı aldı.

Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

Yönetim, bu doğrultuda 'dan 2 kulüple görüşme halinde... Siyah-Beyazlılar, bu formülle hem sezon sonu boşa çıkacak oyuncusundan gelir elde etmeyi hem de Dorukhan'ın kariyerine Avrupa'da devam etme hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

LENS YÜKÜ KALKIYOR...

Fanatik'in haberine göre 'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı bir diğer isim olan Jeremain Lens de sezon başındaki kötü performansı sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

.9 milyon Euro'luk maaşına imza parası da eklenince kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro kazanıp yan sahada çalışan Hollandalı kanat oyuncusunun, ara dönemde takımdan ayrılmaya karar verdiği ve Belçika kulüpleriyle görüştüğü kaydedildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

MIRIN ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Fransız stoper, Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında kadro dışı bıraktığı ilk isim olmuştu. Kulüpten yıllık .3 milyon Euro maaş kazanan 29 yaşındaki futbolcuya ilk yarı ücreti ödendi.

Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...

Deneyimli ismin, takımdan ayrı olarak yan sahada çalışmaktan memnun olmadığı ve bundan dolayı menaceri aracılığıyla Fransa Lig ekipleriyle transfer temaslarında bulunduğu öğrenildi.

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Son dakika: Beşiktaş'ta 6 ayrılık birden! Ara transferde...
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