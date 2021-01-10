Çaykur Rizespor evinde Denizlispor'u ağırlıyor! 1 gol var! (CANLI)

Çaykur Rizespor ile Denizlispor Süper Lig'de 18. haftada bugün karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de geride kalan 16 maçının 5'ini Çaykur Rizespor, 5 kez de beraberlik aldı. Çaykur Rizespori, elde ettiği 20 puanla 12. sırada yer alıyor. 16 karşılaşmayı tamamlayan Yukatel Denizlispor, bu maçlarda sadece 3 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 13 puanı bulunan Yukatel Denizlispor, ligde 19. sırada yer alıyor.

Denizlispor, 9. dakikada Rodallega'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

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Çaykur Rizespor: 0

Yukatel Denizlispor: 1

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELELER

Denizlispor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Rizespor (2G 2B), bu yenilgiyi iki gol atamadığı tek karşılaşmada aldı.

Rizespor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece birinde mağlup olan Denizlispor (6G 2B), bu yenilgiyi gol atamadığı tek karşılaşmada deplasmanda aldı.

Çaykur Rizespor - Denizlispor maçının ilk 11'leri belli oldu

Ç. Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Mesanovic, Recep, Sagal, Rodallega

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