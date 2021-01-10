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'den 2. Arsenal transferi! Yunan stoper imzaya kaldı!

Ara transfer dönemi başladıktan sonra peş peşe transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Arsenal oyuncusu ile büyük ölçüde anlaşan , stopere takviye için yine Arsenal'in oyuncusu olan için atağa geçti. Kariyerinde Milan, Werder Bremen ve Borussia Dortmund gibi takımlar olan Sokratis Papastathopoulos, 2018- 19’da Arsenal formasını giymeye başladı. İlk iki sezonunda İngiliz ekibinin değişmezleri arasında yer alırken bu sezon sadece U21 ve U23 takımlarında birer kez oynadı.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 10.1.2021 00:33 Son Güncelleme: 10.1.2021 03:17 ABONE OL
Fenerbahçe'den 2. Arsenal transferi! Yunan stoper Sokratis imzaya kaldı!

Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'in transferine çevrildi ancak yönetim, en çok sorun yaşanan bölge olan stopere takviye yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin, Arsenal'den Sokratis Papastathopoulos'u kadrosuna katacağı öğrenildi.

Mesut gibi Premier Ligi ekibiyle bağını koparmak için görüşen Sokratis'in Fenerbahçe ile anlaştığı ve üç yıllık mukaveleye imza atacağı belirtildi.

BELÇİKA'DAN SİMON DELİ İDDİASI

Öte yandan Foot News, sarı-lacivertlilerin Simon Deli için Club Brugge'e teklif götürdüğünü yazdı. Haberde Belçika ekibinin teknik direktörü Philippe Clement'in, "Hem kulüp hem de kendisi için faydalı olacaksa Simon'un ayrılması mümkün" sözlerine yer verildi.

2019 yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro'ya Slavia Prag'dan transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Brugge'ün değişmez isimlerinden olmuş ancak savunmaya Stefano Denswil'in gelişi sonrası gözden düşmüştü.

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Fenerbahçe'den 2. Arsenal transferi! Yunan stoper Sokratis imzaya kaldı!
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