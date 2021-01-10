İrfan ve Visca’yı istiyorum!

Dört maçlık cezasını tamamlayarak takımın başına geri dönen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası transfer mesajları verdi. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Yönetimin elinden geleni yapacağını biliyorum, daha fazlasını da yapmasını istiyorum. Listemizi verdik. Bizim zaten yazın harcamamız olmadı.Ancak bize rakamsal olarak geri dönecek yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz ve evvelden bu isimleri veriyoruz.Onyekuru'dan İrfan Can'a kadar, hatta Göksel Başkan'la konuşulursa Visca'da dahil başka bir takım istiyorum. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz.(Mısır'ın Zamalek takımında oynuyor) de gündemimizde." Bu arada İrfan Can'ın, Başakşehir yönetiminedediği öğrenildi.FATIH Terim'in, İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı istediğini açıklamasının ardından Başakşehir, sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı. İrfan Can'ın soyadına gönderme yaparak kahve fincanları paylaşan İstanbul ekibi, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır" notunu düşerek, Cimbom'a adeta 'parayı görelim' mesajını gönderdi.GALATASARAY'IN hocası Fatih Terim, basın toplantısında Fenerbahçe'nin anlaştığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile ilgili açıklamalar yaptı. İmparator, "Fenerbahçe Mesut Özil'i transfer etmek üzere. Galatasaray da böyle önemli bir isim alacak mı?" sorusuna, "Mesut Özil, önemli bir isim. Önemli bir futbolcu, ismi de çok büyük. Bize gelen oyuncularımızın da çok büyük işler yapacağına inanıyorum. Ümit ediyorum biz de önemli isimler alacağız. Önümüzde 15-20 günümüz daha var. Bakalım neler olacak?.." cevabını verdi.