SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak'tan transfer açıklaması geldi! Galatasaray ile anlaşma var mı? Sabah.com.tr ÖZEL

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, İrfan Can Kahveci için istekli olduklarını ifade etti. Galatasaray yönetimine mesaj veren Terim 'Biz artık başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk.' ifadelerini kullandı. Milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, sabah.com.tr'ye İrfan Can Kahveci transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Batur Altıparmak ,"Evet Taylan ve Oğulcan ile yakın arkadaşlar ama sadece arkadaşlıklarla transferler bitmiyor. O yüzden sosyal medyaya göre hareket etmiyoruz. dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

İşte İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak'ın sabah.com.tr'ye yaptığı açıklama...

"İrfan Can Kahveci'nin 2024 yılına kadar Başakşehir ile sözleşmesi olduğunu ifade eden Batur Altıparmak, İrfan Can Kahveci'nin Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan ile yakın arkadaş olmasının transferde bir sonuç ortaya çıkarmayacağını belirtti."