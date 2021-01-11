Fenerbahçe Erzurum'u farklı geçti zirveye ortak oldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Fenerbahçe'nin golleri Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Sinan Gümüş'ten geldi.

BB ERZURUMSPOR 0-3 FENERBAHÇE

45+5 Mert Hakan Yandaş

47' Pelkas

51' Sinan Gümüş

ÖMER ÜRÜNDÜL | ANALİZ

Fenerbahçe, böyle bir rakip karşısında devre sonuna kadar yarım pozisyon bile bulamadı. Organize tek atak bile geliştiremedi. En doğru taktik anlayış savunma güvencesini ihmal etmeyişleriydi. Fenerbahçe kaleye ilk şutu 45 dakikada Thiam ile attı, kaleci kurtardı. Sonrasında da devre biterken golü buldu. İkinci yarı başlar başlamaz ikinci gol de gelince maç orada bitti. Fenerbahçe önemli 3 puanı alarak averajla ikinciliğe yerleşti.



Maçtan sonra iki gözlemimi belirtmek istiyorum. İlk gözlemim; Birinci gol Pelkas, Mert Hakan işbirliğiyle geldi. Ama Mert Hakan ile Pelkas'ın ikisine de uymayan kanat forveti rolünde görev almaları saha içi düzeninde kargaşaya neden oldu. Zaten ilk yarı boyunca hiç organize olamayışlarının bir nedeni de burada yatıyor.



İkinci gözlemim ise; Sinan Gümüş mecburiyetler yüzünden forma şansı buldu. Çok kritik Alanya maçında önemli galibiyeti getiren erken golün yaratıcısıydı. Hem asistini yaptı Hem de golünü attı.



MAÇTAN DAKİKALAR...

Erzurumspor, 4. dakikada gole yaklaştı. Litvanyalı Novikadas'ın şutunu Altay kurtardı.

Maçın 7. dakikasında Sadık yerde kaldı, Mete Kalkavan 'devam' dedi.

İki takım futbolcuları da zemin yüzünden ayakta durmakta, top sürmekte zorlanıyor. Futbolcular sık sık yere düşüyor...

Karşılaşmanın ilk 25 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Maçta şimdiye kadar ciddi bir gol pozisyonu yok.

Erzurumspor'da Petrus Boumal gözyaşları içinde oyundan çıktı. Sakatlanan Kamerunlu oyuncunun yerine Donald oyuna girdi.

Erzurumspor, 33. dakikada Gomes ile golü buldu fakat topu elle aldığı için gol geçerli olmadı.

36. dakikada Cenk Ahmet şık hareketlerle topu içeriye taşıdı ve ortasını açtı, Gomes'in kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.



44. dakikada Sinan Gümüş'ü düşürerek Fenerbahçe'nin hızlı atağını kesen Osman Çelik, sarı kart gördü.



Fenerbahçe 45+2'de Mame Thiam ile net bir gol fırsatından faydalanamadı.

Fenerbahçe 45+5'te Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe 47. dakikada Pelkas'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe 51. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle durumu 3-0'a getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe 3-0 kazandı.

İLK 11'DE 1 DEĞİŞİKLİK...

Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 1 değişikliğe gitti.

Erol Bulut, ağrıları olduğu bildirilen Valencia'nın yerine Erzurumspor karşısında Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev verdi.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam ilk 11 ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız ve Serhat Ahmetoğlu yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU...

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmış, ikinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise sarı-lacivertli takım 1-0 kazanmıştı.

ERZURUMSPOR 1 DEĞİŞİKLİKLE SAHAYA ÇIKTI...

Erzurumspor, Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Mesut Bakkal, Fenerbahçe maçına Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes 11'i ile çıktı.

Bakkal, Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de şans verdiği Donald'ı yedekte bekletirken, yerine Petrus Boumal'ı sahaya sürdü.