Mostafa Mohamed’de rakip Saint Etienne

Galatasaray yönetimi, listesindeki Zamalek’in 23 yaşındaki Mısırlı hücum oyuncusu için Fransız kulübü ile yarışıyor
Giriş Tarihi: 11.1.2021ABONE OL
Falcao ile ocak ayında yollarını ayırmaya çalışacak Galatasaray'ın forvet listesinde 1 numarada Zamalek'ten Mostafa Mohamed yer alıyor. 23 yaşındaki Mısırlı hücum oyuncusu, ülkesinde Salah'ın varisi olarak gösteriliyor. Galatasaray'ın sezon başından beri gündemindeyer alan Mohamed, ara transfer döneminde takımındanayrılma kararı aldı ve Zamalek'in ElGeish ile oynadığı maçın kadrosundan çıkartıldı. Ancak Galatasaray dışında Fransız kulübü Saint Etienne de Mostafa Mohamed'in peşinde. 1.85 boyuyla hava toplarında çok etkili olan Mısırlı forvet kıymete bindi.