Rizespor 90+2’de 1 puanı kurtardı

Evindeki maçta, farklı Beşiktaş mağlubiyetinin yaralarını sarmak için sahaya çıkan Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor'a yenilmekten son anda kurtuldu: 1-1. Konuk takım 9. dakikada Hugo Rodallega'nın sağ çaprazdan sert şutuyla 1-0 öne geçti. Kolombiyalı futbolcu son 9haftada 7 kez ağları sarsarken ligdeki golsayısını 8'e yükseltti. Ancak gördüğü sarıkartla cezalı duruma düştü. Mücadele karşılıklı ataklarla devam ederken 86. dakikada oyuna giren Kemal Rüzgar, Denizlispor ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlara göndererek 90+2'de Çaykur Rizespor'u beraberliğe taşıdı: 1-1.