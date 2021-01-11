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Son dakika: ve 'da en iyi 11'e seçildi

Son dakika haberi... 'da forması giyen milli futbolcular ve gösterdikleri performansla adından söz ettiriyor. Deneyimli isimler, Fransa'nın dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe tarafından ilk yarının en iyi 11'ine seçildi. 'de ilk devre sona ererken, Lille topladığı 39 puanla üçüncü sırada yer aldı. Burak Yılmaz attığı 9 golle müthiş bir grafik sergiledi.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:26 Son Güncelleme: 11.1.2021 12:51 ABONE OL
Son dakika: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Fransa'da en iyi 11'e seçildi

Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de ilk yarının en iyi 11'ini belirledi. Lille forması giyen Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, en iyi 11'de yerlerini aldı.

Fransa Ligue 1'de ilk yarı sona ererken, Lyon 40 puanla ilk yarıyı zirvede tamamladı. 39 puanlı 2 takımdan Paris Saint-Germain ikinci, Lille ise 3. sırada yer aldı.

Milli yıldızlar Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, bu sezon gösterdiği performansla zirve yarışında önemli bir çıkış yakaladı.

Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe, ilk yarının en iyi 11'ini seçti. Milli yıldızlar Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, ilk yarının en iyi 11'inde kendisine yer buldu.

Ligde 9 golü bulunan Burak Yılmaz, gol krallığı yarışında zirvede yer alan 12 gollü Mbappe'nin 3 gol gerisinde bulunuyor.

L'Equipe tarafından belirlenen Fransa Ligue 1'de ilk yarının en iyi 11'i şu şekilde:

Navas (PSG) - Zeki Çelik (Lille), Fonte (Lille), Marquinhos (PSG), Truffert (Rennes) - Paqueta (Lyon), Mendes (Lyon), Kakuta (Lens), Kadewere (Lyon), Laborde (Montpellier) - Burak Yılmaz (Lille)

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Son dakika: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Fransa'da en iyi 11'e seçildi
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