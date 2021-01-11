Son dakika: Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti sona erdi! Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk Kasımpaşa, 10 kişi kaldığı maçta 22. dakikada Jevtovic ve 33. dakikada ise Yusuf Erdoğan'ın kaydettiği golleriyle rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Alanyaspor'un golünü ise 39. dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti. Bu sonucun ardından Alanyaspor 30 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 22 puana yükseldi.



HADDADI KIZARDI!

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Kasımpaşa, mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Haddadi, maç 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile devam ederken 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İstanbul ekibi, 65 dakika maçı 1 kişi eksik oynadı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada orta alanda Efecan Karaca'dan aldığı pası Bakasetas, soldan rakip ceza sahasına giren Babacar'a çıkardı. Babacar'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



22. dakikada orta alanda topla buluşan Yusuf Erdoğan, rakip ceza sahası yakınına kadar topu sürdükten sonra Hodzic'e çıkardı. Hodzic'in sert şutu Caulker'ın ayaklarına çarparak, filelerle buluştu: 0-1



32. dakikada Babacar gelen uzun topu kontrol ederek, sağdan bindiren Bareiro'ya çıkardı. Ceza sahsına giren Bareiro'nun vuruşunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.



33. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Thelin'in sola gönderdiği ara pasında Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girerek çektiği şut ağlarla buluştu: 0-2



37. dakikada rakip ceza sahası dairesi içinde Salih Uçan gelen topu tek pasla koşu yapan Bareiro'ya çıkardı. Topu kontrol etmek isteyen Bareiro, kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada topun başına geçen Bakasetas farkı bire indirdi: 1-2



