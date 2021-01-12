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Dışarıda bir başka!

deplasmanda 2.44 puan ortalamasıyla ’de zirvede yer alırken, Avrupa’da ise üçüncü sıraya oturdu. +13 averajıyla da rakip tanımadı

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Dışarıda bir başka!
Fenerbahçe, dış sahada topladığı 22 puanla zirvede yer alıyor. Deplasmanda daha rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, 9 maçın 7'sinde galip gelirken, 1 yenilgi, 1 beraberlik elde etti. Bu performansıyla Fenerbahçe, 5 büyük lig ve Süper Lig'e bakıldığında en iyi puan ortalamasına sahip 3. takım durumunda. 2.44 ortalama yakalayan Kanarya, Milan (2.75) ve M.United (2.71)'ın hemen arkasında yer aldı. Evinde ise 8 karşılaşmada 13 puan toplayıp 11 puanı çimlere gömdü.
Fenerbahçe deplasmanda attığı gollerle de dikkat çekiyor. Dışarıda 21 gol atan Kanarya, 8 gol yiyerek +13 ile en iyi averajın sahibi durumunda. Kanarya'yı Bundesliga'dan Stuttgart, +12 averajla takip ediyor.

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