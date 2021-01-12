Son dakika: Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu ile yollar ayrıldı! KAP'a bildirildi

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo mavili takım, geçen sene devre arasında kadrosuna kattığı Bilal Başacıkoğlu ile yollarını ayırdı. 1 senedir Trabzonspor forması giyen Bilal Başacıkoğlu, 19 maça çıktı ve sadece 1 asist üretebildi. Trabzonspor Kulübü, Bilal'e herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini KAP'a bildirdi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA



Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.