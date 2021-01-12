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Son dakika: 'da ile yollar ayrıldı! KAP'a bildirildi

Son dakika haberleri... Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti. mavili takım, Bilal Başaçıkoğlu ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 19:08 Son Güncelleme: 12.1.2021 19:08 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu ile yollar ayrıldı! KAP'a bildirildi

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo mavili takım, geçen sene devre arasında kadrosuna kattığı Bilal Başacıkoğlu ile yollarını ayırdı. 1 senedir Trabzonspor forması giyen Bilal Başacıkoğlu, 19 maça çıktı ve sadece 1 asist üretebildi. Trabzonspor Kulübü, Bilal'e herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini KAP'a bildirdi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

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Son dakika: Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu ile yollar ayrıldı! KAP'a bildirildi
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