Ajdin Hasic kiralık gidecek

Beşiktaş,19 yaşındaki yıldızıile ilgili kararını verdi.Bu sezonligde sadece 202 dakika oynayabilenHasic, daha fazla forma giyebileceğibir takıma kiralık olarak gönderilecek.Süper Lig'den Göztepe veAntalyaspor'un ilgilendiği Hasic içinBelçika ile Hollanda'dan da tekliflervar. Genç oyuncunun kiralık gönderilmesindensonra sezon başındanbu yana kadroda olmayansüren sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışmalar yapan ve özel program uygulanande istekli bir şekilde formasına kavuşmayı bekliyor. Yıldız futbolcunun bugün Ç.Rizespor maçında oynaması için bir engelinin kalmadığı,