Mesut fit durumda

F.Bahçe taraftarının imza atması için gün saydığı Mesut Özil hakkında menajeri ErkutSöğüt açıklamalarda bulundu. Söğüt, mart ayından beri Arsenal'de kadro dışı kalan 32 yaşındaki futbolcunun sadece maç eksikliği olduğunu belirtti ve "Antrenmanlara devam ediyor. Fit durumda. Normal süreç devametti, hiçbir zaman aksama olmadı.A takımla çalıştı. Maç eksikliği de belirli bir süre içinde atlatılıyor" diye konuştu. Mesut'un F.Bahçe'li olduğunu herkesin bildiğini de söyleyerek, "F.Bahçe sevdalısı olarak gelmesi bir önemli ama şu anda bir yüzde veremem" ifadelerini kullandı.
Mourinho'dan yanıt
Mesut Özil'in "Tottenham'a gideceğime futbolu bırakırım" sözlerine yanıt ise Londra ekibinin menajeri Jose Mourinho'dan geldi. Portekizli çalıştırıcı, "Tottenham'ın Mesut'u istediğini kim söyledi" diyerek yıldız futbolcuya cevap verdi.