Mesut fit durumda

F.Bahçe taraftarının imza atması için gün saydığıaçıklamalarda bulundu. Söğüt, mart ayından beri Arsenal'de kadro dışı kalan 32 yaşındaki futbolcunun sadece maç eksikliği olduğunu belirtti ve "Antrenmanlara devam ediyor.Maç eksikliği de belirli bir süre içinde atlatılıyor" diye konuştu. Mesut'un F.Bahçe'li olduğunu herkesin bildiğini de söyleyerek, "F.Bahçe sevdalısı olarak gelmesi bir önemli ama şu anda bir yüzde veremem" ifadelerini kullandı.Mesut Özil'in "Tottenham'a gideceğime futbolu bırakırım" sözlerine yanıt ise Londra ekibinin menajeri Jose Mourinho'dan geldi. Portekizli çalıştırıcı, "Tottenham'ın Mesut'u istediğini kim söyledi" diyerek yıldız futbolcuya cevap verdi.