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: 'in menajerinden dikkat çeken sözler! "Mesut çok koyu bir Fenerbahçeli..."

haberinin detayları ortaya çıktı. Tüm Türkiye'nin 'ye transferini beklediği 'in menajeri , beIN Sports ekranlarında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Mesut ile 8 senedir çalıştığını ve onun koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade eden menajer Erkut Söğüt, iki taraf için de transferin çok önemli olduğunu fakat bunun bir süreç olduğunu belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:34 Son Güncelleme: 13.1.2021 11:35 ABONE OL
Son dakika: Mesut Özil'in menajerinden dikkat çeken sözler! Mesut çok koyu bir Fenerbahçeli...

Dünya yıldızı Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yayıncı kuruluşta son dakika açıklamalarında bulundu. Mesut Özil'in dünkü paylaşımlarından sonra aslında ne yapmaya çalıştığını herkesin anladığını söyleyen Erkut Söğüt, Mesut Özil'in çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu onun her zaman Fenerbahçe'de oynama arzusu olduğunu vurguladı.

SON DAKİKA: MESUT ÖZİL'İN MENAJERİ KONUŞTU! "KOYU BİR FENERBAHÇELİ..."

İşte o açıklamalar...

"Mesut, koyu bir Fenerbahçeli bunu duyurdu. Türkiye'ye gelirse sadece Fenerbahçe'de oynacağını duyurmuştu. Onu çok uzun zamandır tanıyorum bana her zaman bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylüyordu. Burada en önemlisi iki tarafın da birbirini istemesi."

"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olursa Fenerbahçe sevdalısı olarak Türkiye'ye gelecek! Transfer için yüzdelik bir dilim vermem mümkün değil, son anlarda beklenmedik pürüzler çıkabiliyor. Ben her zaman hayırlısıyla olsun diyorum."

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Son dakika: Mesut Özil'in menajerinden dikkat çeken sözler! "Mesut çok koyu bir Fenerbahçeli..."
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