Beşiktaş-Galatasaray derbisinde golcüler kapışacak!

Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçta karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Galatasaray'da golcülerin rekabeti yaşanacak.

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, Galatasaray'da ise Mbaye Diagne ve Younes Belhanda, takımlarının golcüleri olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ın santrforlarından Larin 11, Aboubakar ise 9 gol attı. Galatasaray'da ise Diagne 9 ve Belhanda 5 gol kaydetti. Süper Lig'de 39 golü bulunan Beşiktaş'ta Larin-Aboubakar ikilisi 20 gollük katkı yaptı. Rakip fileleri 34 kez havalandıran Galatasaray'da ise Diagne ve Belhanda, 14 kez gol sevinci yaşadı.

LARİN İÇ SAHADA ÇOK ETKİLİ

Beşiktaş'ta Larin, bu sezon takımı adına ligde en çok gol atan oyuncu oldu. Siyah-beyazlı ekipteki ilk yıllarında beklentileri karşılayamayan ve geçen sezonu kiralık olarak Belçika'da geçiren Larin, bu sezon ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın en büyük kozu olarak dikkati çekiyor.