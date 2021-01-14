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Son dakika haberi... için 48 saat! 'a imzaya geliyor

Son dakika... Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren 'un gündeminde Ajantinli var. 34 yaşındaki deneyimli ön liberonun bonservis sorununu çözerek bordo-mavili kulübe imza atması bekleniyor. Sabah Spor'dan 'in haberine göre transfer 48 saat için sonuçlanacak. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 14.1.2021 12:23 Son Güncelleme: 14.1.2021 12:29 ABONE OL
Son dakika haberi... Enzo Perez için 48 saat! Trabzonspor'a imzaya geliyor

Trabzonspor'un transferi için yaklaşık bir aydır uğraştığı 34 yaşındaki ön libero Enzo Perez ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce kulübünün bonservis bedeli istemesi nedeniyle zorlaşan transfer görüşmelerinde Enzo Perez devreye girdi.

Kulübüyle ilgili bonservis sorununu kendisi çözmeye çalışan tecrübeli futbolcu, River Plate yetkililerine takımdan ayrılmak istediğini ve Trabzonspor'un teklifini kabul edeceğini söyledi.

1 YILI OPSİYONLU 2.5 YILLIK TEKLİF

River Plate'in, oyuncunun ısrarı üzerine geri adım attığı da öğrenildi. Sosa'dan da olumlu referans alan Perez'in, Trabzonspor ile görüşmeleri yaptığı ve prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Bordo-mavililer, yıldız oyuncuya yıllık 1 milyon 300 bin euro'dan 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme önermişti.

YUSUF ERDOĞAN GÜNDEMDE

Trabzonspor, bu sezon Kasımpaşa'da önemli işlere imza atan eski oyuncusu Yusuf Erdoğan'a yeniden bordo-mavili formayı giydirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği 28 yaşındaki sol kanadın transferinde önemli mesafe kat edildi. Devre arasında Hüseyin Türkmen'i kiralamak isteyen Kasımpaşa'nın, Yusuf Erdoğan'ı vermeye sıcak olmadığı ancak oyuncunun ve Trabzonspor'un ısrarı karşısında kararın yeniden değerlendirileceği ifade edildi.



AHMET CANBAZ ÜMRANİYE'DE

Trabzonspor'da geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan, bu sezon da yeterli forma şansı bulamayan gurbetçi futbolcu Ahmet Canbaz, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandı.

Bordo-mavililerin bu transfer karşılığında hiçbir ücret almayacağı öğrenildi.

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Son dakika haberi... Enzo Perez için 48 saat! Trabzonspor'a imzaya geliyor
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