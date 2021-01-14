Son dakika haberi... Enzo Perez için 48 saat! Trabzonspor'a imzaya geliyor

1 YILI OPSİYONLU 2.5 YILLIK TEKLİF

River Plate'in, oyuncunun ısrarı üzerine geri adım attığı da öğrenildi. Sosa'dan da olumlu referans alan Perez'in, Trabzonspor ile görüşmeleri yaptığı ve prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Bordo-mavililer, yıldız oyuncuya yıllık 1 milyon 300 bin euro'dan 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme önermişti.