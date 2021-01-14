Son dakika haberi... Enzo Perez için 48 saat! Trabzonspor'a imzaya geliyor

Trabzonspor'un transferi için yaklaşık bir aydır uğraştığı 34 yaşındaki ön libero Enzo Perez ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce kulübünün bonservis bedeli istemesi nedeniyle zorlaşan transfer görüşmelerinde Enzo Perez devreye girdi.
Kulübüyle ilgili bonservis sorununu kendisi çözmeye çalışan tecrübeli futbolcu, River Plate yetkililerine takımdan ayrılmak istediğini ve Trabzonspor'un teklifini kabul edeceğini söyledi.
1 YILI OPSİYONLU 2.5 YILLIK TEKLİF
River Plate'in, oyuncunun ısrarı üzerine geri adım attığı da öğrenildi. Sosa'dan da olumlu referans alan Perez'in, Trabzonspor ile görüşmeleri yaptığı ve prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Bordo-mavililer, yıldız oyuncuya yıllık 1 milyon 300 bin euro'dan 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme önermişti.
YUSUF ERDOĞAN GÜNDEMDE
Trabzonspor, bu sezon Kasımpaşa'da önemli işlere imza atan eski oyuncusu Yusuf Erdoğan'a yeniden bordo-mavili formayı giydirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği 28 yaşındaki sol kanadın transferinde önemli mesafe kat edildi. Devre arasında Hüseyin Türkmen'i kiralamak isteyen Kasımpaşa'nın, Yusuf Erdoğan'ı vermeye sıcak olmadığı ancak oyuncunun ve Trabzonspor'un ısrarı karşısında kararın yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
AHMET CANBAZ ÜMRANİYE'DE
Trabzonspor'da geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan, bu sezon da yeterli forma şansı bulamayan gurbetçi futbolcu Ahmet Canbaz, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandı.
Bordo-mavililerin bu transfer karşılığında hiçbir ücret almayacağı öğrenildi.