Son dakika: Mandzukic zora girdi Beşiktaş'ta rota Almanya! Listede 2 isim var





Schalke ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Ahmed için sezon sonu satın alma opsiyonlu kiralama düşünen Beşiktaş, ilk etapta Alman kulübünün 4 milyon Euro olarak belirlediği satın alma opsiyonunu daha düşük bir seviyeye çekmeye çalışıyor. Ancak; Ahmed Kutucu için Trabzonspor'un da devrede olması ve Schalke'nin hem Beşiktaş hem de Trabzonspor ile görüşmesi bu transfer sürecinin biraz daha uzayacağı anlamına geliyor.