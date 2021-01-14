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Son dakika: Mandzukic zora girdi Beşiktaş'ta rota ! Listede 2 isim var

Son dakika... 'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, yıldız golcü 'i almak için uzun süredir girişimlerini sürdürüyordu. Ancak Hırvat yıldızın istekleri ile siyah-beyazlıların teklifi örtüşmedi ve anlaşma sağlanamadı. Milan'ın da devreye girmesiyle Mandzukic defterini şimdilik rafa kaldıran Kartal, rotasını 'ya çevirdi. Gündemde 2 Türk futbolcu var. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 13:49 ABONE OL
Son dakika: Mandzukic zora girdi Beşiktaş'ta rota Almanya! Listede 2 isim var

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda devre arası transfer döneminde santrfor takviyesi yapmayı düşünen Beşiktaş'ta, Mario Mandzukic ile yapılan görüşmelerden bugüne kadar olumlu bir sonuç çıkmadı.



35 yaşındaki Hırvat golcünün Beşiktaş'ın 6 ay için önerdiği rakamı kabul etmediği ve en az 1.5 yıllık sözleşme istediği biliniyordu. Siyah beyazlılar, rakamları biraz yükseltse de Mandzukic'i henüz ikna edemedi ve golcü oyuncu dünden itibaren Milan ile görüşmeye başladı.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Milan ile Mandzukic arasındaki temaslarda şu an rakamlar konuşuluyor, ancak anlaşma ihtimali konusunda her iki taraf da net bir görüş bildirmiyor.

AHMED KUTUCU VE KENAN KARAMAN İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Mandzukic'in en az 1.5 yıl ve 6 milyon Euro garanti ücret isteğini kabul etmesi mümkün görünmeyen Beşiktaş yönetimi ise Almanya'da oynayan Türk oyunculara yöneldi.



İlk olarak 2'nci Lig takımı Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman'ı isteyen siyah beyazlılar, Alman ekibinin teklifi kabul etmemesi üzerine bu transferi sezon sonuna bıraktı. Türkiye'ye gelmek isteyen Kenan Karaman ve menajerinin siyah beyazlılara sezon sonu için söz verdiği gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'ın Almanya'dan istediği ikinci oyuncu ise Bundesliga'da kötü günler geçiren Schalke 04'te forma giyen 20 yaşındaki Ahmed Kutucu.



Schalke ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Ahmed için sezon sonu satın alma opsiyonlu kiralama düşünen Beşiktaş, ilk etapta Alman kulübünün 4 milyon Euro olarak belirlediği satın alma opsiyonunu daha düşük bir seviyeye çekmeye çalışıyor. Ancak; Ahmed Kutucu için Trabzonspor'un da devrede olması ve Schalke'nin hem Beşiktaş hem de Trabzonspor ile görüşmesi bu transfer sürecinin biraz daha uzayacağı anlamına geliyor.

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Son dakika: Mandzukic zora girdi Beşiktaş'ta rota Almanya! Listede 2 isim var
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