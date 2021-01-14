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Son dakika: yazarları yeni yabancı kuralını değerlendirdi! "Kötü yönetimleri aklama operasyonu"

Son dakika haberi... ile arasında yapılan toplantıdan yabancı sayısının 14'ten 16'ya yükseltilmesi kararı çıktı. Sezon sonuna kadar geçerli olacak bu değişiklik mevcut kadro yapılarına bakıldığı zaman en çok 'ın işine yarayacak. Siyah-beyazlılarda 4 yabancı futbolcu kontenjan dolayısıyla kadro dışı durumda. Futbol Federasyonu'nun yabancı sayısını 16'ya çıkarmasını 'ın usta yazarları değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 14.1.2021 10:20 ABONE OL
Son dakika: Sabah yazarları yeni yabancı kuralını değerlendirdi! Kötü yönetimleri aklama operasyonu

Türk futbolunun bitmeyen tartışma konusu olan yabancı oyuncu meselesi dün bir kez daha masaya geldi ve sayı 14'ten 16'ya yükseldi. Riva'da toplanan , 'den yabancı sayısının sezonun ikinci yarısı için 16'ya çıkarılmasını talep etti. Kulüplerin isteğine olumlu yaklaşan federasyon, kuralı 6 aylığına değiştirdi.

Son dakika: Sabah yazarları yeni yabancı kuralını değerlendirdi! Kötü yönetimleri aklama operasyonu

35 kişilik listede bulunan 16 yabancının 14'ü maç kadrosunda yer alabilecek. Başkanı , toplantıdan sonra, "Kulüplerimiz, 14 yabancının üstündeki yabancıları satamadıklarını ve zarar ettiklerini anlattılar. Bu oyuncuların FIFA'ya gitmesi durumunda tazminat ödeyeceklerini ifade ettiler. 2. yarıda uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık. Maç kadrosunda yer alan 12 yabancı futbolcu sayısını ise 14'e çıkardık" diye konuştu.

Son dakika: Sabah yazarları yeni yabancı kuralını değerlendirdi! Kötü yönetimleri aklama operasyonu

Bu arada 'deki yabancı kuralı, son 20 yılda 14 defa değişti. 2015 yılında değiştirilip günümüze kadar devam eden kuralla, 28 kişilik takım kadrosunda 14 yerli futbolcu bulunması zorunluluğu getirilmiş ve 11 yabancı futbolcunun yer alabilmesinin önü açılmıştı. Son kararla birlikte 35 kişilik kadroda 16 yabancı bulundurulacak. 14 isim de maç kadrosuna yazılabilecek.

Son dakika: Sabah yazarları yeni yabancı kuralını değerlendirdi! Kötü yönetimleri aklama operasyonu

EN ÇOK BEŞİKTAŞ RAHATLAYACAK!

'in ikinci yarısında kadrolarda yer verilebilecek yabancı sayısı 14'ten 16'ya çıkarken, bu değişiklik en fazla 'ı rahatlatacak. Siyah-beyazlı takım sezon başında kadrosunda bulunan 18 yabancı futbolcudan 4 ismi dışarıda bırakırken, , , ve kadroya dahil edilmemiş, Hasic'in bile kiralanması gündeme gelmişti. 'da sadece Ozornwafor'un lisansı sezon başında çıkarılamazken, bu oyuncu da Omar'ın sakatlığı sonrası listeye yazılabilmişti. ve 'de ise liste dışı kalan yabancı oyuncu bulunmuyor.

Son dakika: Sabah yazarları yeni yabancı kuralını değerlendirdi! Kötü yönetimleri aklama operasyonu

başkanlığı görevinden istifa eden , toplantı sonrası yaptığı açıklamada yeni başkanın 28 Ocak'ta belli olacağını söyledi. Başkanı ise yayıncı kuruluşun, sözleşmeye göre tüm ödemeleri yaptığı bilgisini verdi.

Son dakika: Sabah yazarları yeni yabancı kuralını değerlendirdi! Kötü yönetimleri aklama operasyonu

SABAH SPOR YAZARLARI KARARI YORUMLADI

ALİ GÜLTİKEN: Mecburiyetten alınan bir karar

Şu anda kulüplerin elini kısa süreliğine de olsa rahatlatmak adına alınmış bir karar gibi görünüyor. Biraz mali kriterleri dolayısıyla takımların dışarıda bıraktıkları oyuncuları satamama durumunda yeni pozisyonlar açma adına güncel bir çözüm. Bunun ötesinde zaten konuyla alakalı federasyonun aldığı kararlar belli. İşin doğruluğunu ya da yanlışlığını düşünme sürecini çoktan geride bıraktık. Güncel bir mecburiyetin çözümü...

Son dakika: Sabah yazarları yeni yabancı kuralını değerlendirdi! Kötü yönetimleri aklama operasyonu

ÖMER ÜRÜNDÜL: Yoğun fikstürde doğru buluyorum

'nun aldığı bu kararı ben doğru buluyorum. 'in 21 takıma çıkartılmasıyla zaten bugüne kadar futbolda yaşanmamış bir maç trafiği oluştu. Buna Ziraat Kupası'nı da eklediğimizde işler iyice zorlaşıyor. Tabii ki bunun yanında en önemli etken pandemi. Bütün bunları göz önüne aldığımızda kulüplerin isteği son derece haklı. Sadece ligin ikinci yarısı için alınan bu yeni yabancı kararını ben doğru buluyorum.

Son dakika: Sabah yazarları yeni yabancı kuralını değerlendirdi! Kötü yönetimleri aklama operasyonu

GÜRCAN BİLGİÇ: Kötü yönetimleri aklama operasyonu

Kulüpler parasını ödediği halde 14'ün dışında kalan yabancı oyuncular için çıkan bir karar gibi geldi bana. Pandemi nedeniyle 35 oyuncuya kadar izin verilirken, iyi planlama yapamayan kulüplere yardım eli uzatılmış oldu. Elbette bundan faydalananlar olacak. Ama esas hedefin hasta oyuncular nedeniyle hükmen mağlubiyetin önüne geçmek olduğunu sanıyorum. 'nin aldığı bu karar, kötü yönetimleri aklama operasyonudur. Kesinlikle yanlıştır...

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Son dakika: Sabah yazarları yeni yabancı kuralını değerlendirdi! "Kötü yönetimleri aklama operasyonu"
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