Son dakika: Sabah yazarları yeni yabancı kuralını değerlendirdi! "Kötü yönetimleri aklama operasyonu"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Yoğun fikstürde doğru buluyorum

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu kararı ben doğru buluyorum. Süper Lig'in 21 takıma çıkartılmasıyla zaten bugüne kadar futbolda yaşanmamış bir maç trafiği oluştu. Buna Ziraat Türkiye Kupası'nı da eklediğimizde işler iyice zorlaşıyor. Tabii ki bunun yanında en önemli etken pandemi. Bütün bunları göz önüne aldığımızda kulüplerin isteği son derece haklı. Sadece ligin ikinci yarısı için alınan bu yeni yabancı kararını ben doğru buluyorum.