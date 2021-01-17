Son dakika: Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüse yakalandığını açıkladı

Avrupa'daki futbol kulüplerinde koronavirüs vakaları son dönemde ciddi bir şekilde artmaya başladı. Milan, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüse yakalandığını açıkladım. Milan tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Theo Hernandez'in koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı.

Milan kulübünden yapılan açıklamada, semptom göstermeyen iki futbolcunun hemen ev karantinasına alındığı, diğer futbolcular ve personelin durumlarının da yakından takip edildiği ifade edildi.