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Son dakika: , 'nun koronavirüse yakalandığını açıkladı

'dan gelen son dakika haberine göre, Milli futbolcu 'nun testinin pozitif sonuçladığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 17.1.2021 11:38 Son Güncelleme: 17.1.2021 12:06 ABONE OL
Son dakika: Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüse yakalandığını açıkladı

Avrupa'daki futbol kulüplerinde koronavirüs vakaları son dönemde ciddi bir şekilde artmaya başladı. Milan, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüse yakalandığını açıkladım. Milan tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Theo Hernandez'in koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı.

Milan kulübünden yapılan açıklamada, semptom göstermeyen iki futbolcunun hemen ev karantinasına alındığı, diğer futbolcular ve personelin durumlarının da yakından takip edildiği ifade edildi.

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Son dakika: Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüse yakalandığını açıkladı
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