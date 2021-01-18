Attila Szalai Fenerbahçe'nin ikinci Macar oyuncusu oldu

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki oyuncunun transferiyle ikinci kez bir Macar futbolcuyu takıma dahil etti. Fenerbahçe, tarihindeki ilk Macar futbolcu transferini 1952 yılında Zobel'i renklerine bağlayarak yapmıştı.
ALİ KOÇ DÖNEMİNDEKİ EN GENÇ STOPER
Attila Szalai, Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin en genç stoper transferi oldu. Söz konusu süreçte kadrosuna daha önce 8 stoper takviyesi yapan sarı-lacivertliler, en genç savunma takviyesini ise Szalai ile gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Szalai'den önce en genç savunma transferini alındığı dönemde 24 yaşında olan Mauricio Lemos ile yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin söz konusu dönemdeki en yaşlı stoper transferi ise 34 yaşındaki Adil Rami ile kayıtlara geçmişti.
SZALAİ'NİN 4. TAKIMI FENERBAHÇE
Attila Szalai, Fenerbahçe'ye imza atarak profesyonel kariyerinde 4. takımını seçti. Rapid Wien II'de start verdiği kariyerinde daha sonra Mezokövesd Zsory formasını giyen 22 yaşındaki stoper, son olarak Apollon Limassol kadrosunda yer aldı.
Macaristan'ın çeşitli yaş gruplarında milli olan genç stoper, 16 yaş altında 1, 19 yaş altında 13, 21 yaş altında ise 18 kez görev yaptı. Szalai, A milli formayı ise 8 maçta giymeyi başardı.
FENERBAHÇE'NİN YABANCI FUTBOLCULARI
Sarı-lacivertli kulübün, Attila Szalai de dahil olmak üzere 114 yılda kadrosuna dahil ettiği 160 futbolcu ülkelerine göre şöyle:
Brezilya (22): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo
Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.
Hollanda (6): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen.
Almanya (6): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse
Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka
Senegal (6): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse
Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.
Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.
Portekiz (5): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto
Nijerya (5): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses
Gana (4): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew
İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi
Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti
Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter
Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid
Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov
Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic
Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni
İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado
Fransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami
Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar
Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev
İtalya (2): Ranço, Baldini
Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi
Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski
İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson
Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas
Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia
İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen
Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel
Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla
İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh
Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc
Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette
Uruguay (2): Diego Lugano, Mauricio Lamos
Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak
Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai
Güney Afrika (1): John Moshoeu
Bosna Hersek (1): Demir Hotic
İsrail (1): Haim Revivo
Makedonya (1): Eljif Elmas
Meksika (1): Diego Reyes
Kosova (1): Vedat Muric
Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues
Ekvador (1): Enner Valencia
Kongo (1): Marcel Tisserand
Tanzanya (1): Mbwana Samatta
Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.