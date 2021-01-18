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Son dakika: 'nin planı! Hedef 400 bin forma...

Son dakika haberi... , transferini resmen bitirdi. Sarı-lacivertliler, Alman yıldızı dün gece 'a getirdi. 32 yaşındaki deneyimli orta saha ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak. Özil'i transfer ederek dünya çapında ses getiren Fenerbahçe, aynı başarıyı maddi olarak da değerlendirmenin hesaplarını yapıyor. Yılın transferi olarak değerlendirilen Mesut'un gelişiyle gerek sponsor gerekse forma satışlarıyla büyük bir gelirin kasaya girmesi hedefleniyor. Şimdiye kadar 130 bin forma satan Fenerbahçe'nin hedefi ise 400 bin forma satmak. İşte detaylar...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 18.1.2021 08:47 Son Güncelleme: 18.1.2021 08:51 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı! Hedef 400 bin forma...

Sarı-lacivertlilerin süperstarı Mesut Özil için F.Bahçe tüm hazırlıklarını yaparken kavuşma da gerçekleşti.

Milyonlarca sarı-lacivertli taraftar, KAP'a bildirilen Mesut Özil'in F.Bahçe formasını giymesini beklerken, oyuncunun da sosyal medya hesabından resmi hesapla etkileşimde bulunması heyecanı daha da artırdı.

Taraftar şimdiden resmi mağazalara Mesut forması için akın ederken yönetim de bunun için hazırlıklarını yaptı.

Düne kadar yeni sezon formalarından 130 bin adet satılırken Mesut'un gelişi ile talep patlaması bekleniyor.

Yönetim, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Uzak Doğu'da en az 270 bin forma daha satarak 400 bin barajını aşmayı hedeflerken bu sayı da kulüp tarihinin rekoru olacak.

Yönetim, pandemi nedeniyle gelirlerinin bir hayli düştüğü dönemde forma satışından gelecek gelirin yanı sıra taraftarın da Fenerium ürünlerine ilgisi ile kasasını takviye etmek istiyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı! Hedef 400 bin forma...
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