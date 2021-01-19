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Son dakika: Galatasaraylı yıldız taburcu oldu!

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takımın Norveçli sağ bek , yılbaşında geçirdiği havai fişek kazası sonrası gördüğü tedavi bitti ve taburcu oldu. Sarı kırmızılı takım, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 19.1.2021 18:34 Son Güncelleme: 19.1.2021 19:11 ABONE OL
Son dakika: Galatasaraylı yıldız Omar Elabdellaoui taburcu oldu!

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralandı. O günden beridir hastanede tedavi gören Norveçli futbolcunun taburcu edildiği açıklandı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması

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Son dakika: Galatasaraylı yıldız Omar Elabdellaoui taburcu oldu!
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