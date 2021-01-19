Son dakika: Galatasaraylı yıldız Omar Elabdellaoui taburcu oldu!

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralandı. O günden beridir hastanede tedavi gören Norveçli futbolcunun taburcu edildiği açıklandı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir." ifadeleri kullanıldı.
Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir. pic.twitter.com/oCcLjX0vGR— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 19, 2021
Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması