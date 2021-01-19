Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’ün sağ ayak bileğinde kırık var! 3-4 ay sahalardan uzak kalacak

Son dakika: Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’ün sağ ayak bileğinde kırık var! 3-4 ay sahalardan uzak kalacak

Son dakika haberleri... 'in 20. haftasında sahasında 'u ağırlayan Trabzonspor'da genç yıldız Abdülkadir Ömür, Konyaspor'dan ’in müdahalesi sonrası oyuna devam edemedi. Abdülkadir Ömür'ün ayak bileğinde kırık olduğu öğrenildi.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 19.1.2021 20:51 Son Güncelleme: 19.1.2021 20:52 ABONE OL
Son dakika: Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’ün sağ ayak bileğinde kırık var! 3-4 ay sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor'da 26'ncı dakikada orta sahada Ömer Ali Şahiner'in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir'in yerine 27'nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu. Soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapılan ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'e burada röntgen çekildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken en az 3 ila 4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Abdülkadir Ömür'ün sezonu kapattığı öğrenildi. Oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.

Trabzonspor'dan rahat galibiyet! Trabzonspor 3-1 Konyaspor

EN ÇOK OKUNANLAR

Alişan'ın karnı burnunda eşi Buse Varol kar görünce dayanamadı! Buse Varol doğuma günler kala böyle poz verdi...
Son dakika! Doktor odasında tacizci şoku: randevu alıp 9 saat yol geldi, yakalanınca da...
SON DAKİKA: Manolya masadan kalkamadı! Ameliyat için Paris'ten İstanbul'a geldi cenazesi çıktı
Son dakika haberi: Yeni normalleşme takvimi ve atılacak adımlar belli oluyor! Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?
Enes Batur skandallara doymuyor! Enes Batur'un son paylaşımı sosyal medyayı ayaklandırdı!
Son dakika haber: Muharrem İnce'nin partisine katılacak vekiller belli oldu! Yalnızca CHP'li isimler değil, İYİ Partililer de var...
Romantizmde son nokta! Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin adını öyle bir yere yazdırdı ki...
Son dakika haberler: Koronavırüse karşı zafer göründü! 'Aşı, tünelin sonundaki ışığı görmek gibi'
İrfan Can Kahveci'nin babasından son dakika Galatasaray açıklaması! "Küçükken Fenerbahçeliydi sonradan..."
Koronavirüs aşısında son dakika: Bu belirtileri gösterenler dikkat! Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’ün sağ ayak bileğinde kırık var! 3-4 ay sahalardan uzak kalacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA