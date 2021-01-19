Son dakika: Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’ün sağ ayak bileğinde kırık var! 3-4 ay sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor'da 26'ncı dakikada orta sahada Ömer Ali Şahiner'in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir'in yerine 27'nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu. Soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapılan ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'e burada röntgen çekildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken en az 3 ila 4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Abdülkadir Ömür'ün sezonu kapattığı öğrenildi. Oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.

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