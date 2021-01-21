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Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında!

'in 20. haftasında lider , Karagümrük deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Zorlu hava ve zemin şartlarında oynanacak mücadelede sarı lacivertli takım 3 puanı alarak, zirve takibini sürdürmek istiyor.

Giriş Tarihi: 21.1.2021 17:48 Son Güncelleme: 21.1.2021 18:23 ABONE OL
Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında!

Sivas'ta zorlu mücadele... Süper Lig'de zirvenin ortaklarından Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Beşiktaş'ın Karagümrük deplasmanında kazanmasının ardından Sivasspor'u yenerek puan farkının açılmasını engellemek isteyen Fenerbahçe'yi zorlu zemin ve hava koşulları bekliyor.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA 11'LER
SİVASSPOR:Samassa, Robin, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta

REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Süper Lig'deki son 4 maçından 1 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sivasspor, bir haftayı bay geçtiği ligde oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik aldı, 5 maçı ise kaybetti. 23 puanla 12'nci sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe ise 38 puanla aynı puandaki lider Beşiktaş'ın ardından averajla 2'nci sırada bulunuyor.
Ligde 29'uncu kez karşı karşıya gelecek iki ekibin bugüne kadar oynadığı 28 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Sivasspor ağlarına 63 gol gönderirken, kırmızı beyazlılar ise sarı-lacivertli fileleri 38 kez havalandırdı. Sivas'ta oynanan 14 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ise 4 galibiyet aldı, 4 maç da berabere bitti. Fenerbahçe, Sivas'taki maçlarda 26, ev sahibi ise 22 gol kaydetti.

SİVAS'TA SAKAT VE CEZALI YOK

Sivasspor'da yarınki zorlu mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Kırmızı-beyazlıların teknik patronu Rıza Çalımbay'ın maça "Ali Şaşal Vural - Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Robin Yalçın, Max Gradel, Fajr, Claudemir, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare" 11'iyle çıkması bekleniyo

RIZA ÇALIMBAY'IN FENERBAHÇE ŞANSSIZLIĞI!

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor.
Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Deneyimli hoca Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 39 resmi maçın sadece 10'unu kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, Çalımbay'ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 6 maç ise beraberlikle sona erdi.

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Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında!
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