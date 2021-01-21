Son dakika: Galatasaray orta sahaya takviye yapacak! Listede 2 isim var

Son dakika... Galatasaray devre arasında kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Cimbom'un orta saha bölgesi için listesinde 2 isim bulunuyor.
Onyekuru, İrfan Can ve Halil Dervişoğlu gibi hücum gücü yüksek oyuncuları kadrosuna katacak Galatasaray, ön liberosu Taylan Antalyalı'yı da alternatifsiz bırakmayacak.
6 numara takviyesi için masada iki isim bulunuyor: Jean Michael Seri ve Youssouf Ndayishimiye. İki kulüple de görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Fulham'a eski oyuncusu Seri için kiralama bedeli ödemek istemiyor.
Daha önce Youssouf Ndayishimiye için3 milyon euro talep eden Yeni Malatyaspor'dan da indirim bekleniyor.