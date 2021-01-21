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Son dakika: Galatasaray orta sahaya takviye yapacak! Listede 2 isim var

Son dakika haberi... Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. ve Henry 'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar 2 ismi de kısa süre içerisinde açıklayacak. Kahveci için ise Başakşehir'le yapılan görüşmelerde sona gelinde. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Taylan Antalya'ya alternatif olacak bir ismi de kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Bu bölgeye ise 2 aday var: ve Youssouf Ndayishimiye. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 21.1.2021 16:56 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray orta sahaya takviye yapacak! Listede 2 isim var

Son dakika... Galatasaray devre arasında kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Cimbom'un orta saha bölgesi için listesinde 2 isim bulunuyor.

Onyekuru, İrfan Can ve Halil Dervişoğlu gibi hücum gücü yüksek oyuncuları kadrosuna katacak Galatasaray, ön liberosu Taylan Antalyalı'yı da alternatifsiz bırakmayacak.

6 numara takviyesi için masada iki isim bulunuyor: Jean Michael Seri ve Youssouf Ndayishimiye. İki kulüple de görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Fulham'a eski oyuncusu Seri için kiralama bedeli ödemek istemiyor.

Daha önce Youssouf Ndayishimiye için3 milyon euro talep eden Yeni Malatyaspor'dan da indirim bekleniyor.

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Son dakika: Galatasaray orta sahaya takviye yapacak! Listede 2 isim var
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