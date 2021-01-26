Son dakika: Webo'dan ırkçı saldırıyla ilgili flaş sözler! Tuchel neler söyledi?

PSG'NİN ESKİ HOCASINDAN FLAŞ SÖZLER! "MAÇI OYNAMAMAK İÇİN..."

Alman teknik adamın Başakşehirli Fredrik Gulbransen ile o anlarda sohbet ettiğini ve olayın kahramanı 4. hakem Constantin Coltescu'ya giderek, "Bunu gerçekten dedin mi yoksa oynamamak için mi böyle yapıyorlar" dediğini açıkladı.

Bu sözleri Gulbransen'in kendisine aktardığını ve ilk duyduğu anda, "İnanamıyorum, bu normal değil. Bunun Tuchel'den geldiğine inanamıyorum" diyerek şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Webo, "Türkiye'den daha yola çıkarken maçı oynamak istemediğimizi iddia etmiş. Tuchel'den bu dayanışmayı göremedik" sözleriyle de Chelsea ile anlaşan Tuchel'i sert ifadelerle eleştirdi.