Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Webo'dan ırkçı saldırıyla ilgili flaş sözler! Tuchel neler söyledi?

Son dakika: Webo'dan ırkçı saldırıyla ilgili flaş sözler! Tuchel neler söyledi?

Son dakika haberi... Ülkemizi bu sezon 'nde temsil eden 'in, 'da ile oynadığı maça yaşanan ırkçı olayı damga vurmuştu. Müsabakanın 4. hakemi , turuncu-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerde bulunmuş, iki takımın futbolcularından gelen tepkiler üzerine karşılaşma ertesi güne ertelenmişti. Hakem değişiklikleri sonrasında ise mücadele kaldığı yerden devam etmişti. Webo, uğradığı ırkçılık olayına dair 'a konuştu ve PSG'nin o dönemki teknik adamı Tuchel'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

SUAT UMURHAN
Giriş Tarihi: 26.1.2021 17:47 Son Güncelleme: 26.1.2021 17:53 ABONE OL
Son dakika: Webo'dan ırkçı saldırıyla ilgili flaş sözler! Tuchel neler söyledi?

Son dakika... Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, PSG maçında uğradığı ırkçılık skandalıyla tüm dünyanın gündemine gelmişti. Fransız ekibiyle oynanan müsabakada 4. hakem Constantin Coltescu, yardımcı antrenör Webo'ya karşı ırkçı söylemlerde bulunmuştu. Müsabaka hem Başakşehirli hem de PSG'li oyuncuların tutumları sayesinde ertelenmiş ve ertesi gün başka hakemlerle kaldığı yerden devam etmişti. Bu maçtan aylar sonra çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde Pierre Webo'nun PSG deplasmanında maruz kaldığı ırkçılık tüm dünyada büyük yankı bulurken, Kamerunlu antrenör o anlarda yaşananlarla ilgili France Football'a konuştu.

Webo, PSG'nin eski teknik direktörü Tuchel'in kendisine inanmadığını daha sonradan öğrendiğini açıkladı.

PSG'NİN ESKİ HOCASINDAN FLAŞ SÖZLER! "MAÇI OYNAMAMAK İÇİN..."

Alman teknik adamın Başakşehirli Fredrik Gulbransen ile o anlarda sohbet ettiğini ve olayın kahramanı 4. hakem Constantin Coltescu'ya giderek, "Bunu gerçekten dedin mi yoksa oynamamak için mi böyle yapıyorlar" dediğini açıkladı.

Bu sözleri Gulbransen'in kendisine aktardığını ve ilk duyduğu anda, "İnanamıyorum, bu normal değil. Bunun Tuchel'den geldiğine inanamıyorum" diyerek şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Webo, "Türkiye'den daha yola çıkarken maçı oynamak istemediğimizi iddia etmiş. Tuchel'den bu dayanışmayı göremedik" sözleriyle de Chelsea ile anlaşan Tuchel'i sert ifadelerle eleştirdi.

(Fransız basınında yer alan Webo'nun açıklamaları)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşte koronavirüste normalleşme ve rahatlama takvimi
Son dakika haberi! Beşiktaş'ta mutlu son! Transfer bitti...
Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF final sınavı sonuçları nasıl sorgulama yapılır?
Son dakika haberi: Çift DNA olayında flaş gelişme! Bir baba 2 DNA taşıyan çocukların annesi konuştu
Ümit Erdim kendini öyle görünce şoke oldu!
Son dakika haberleri: Zayıflamak uğruna ölümden dönen Seren Serengil'den yeni açıklama geldi: Tedavi işe yaradı üç kilo aldım...
Furkan Duman yaşadıklarını SABAH’a anlattı: Türkiye'den uçak gelince Hollandalı doktorlar şoke oldu
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge: İdari işlem yapılacak!
Son dakika transfer haberleri: Edin Visca için pazarlık masasına oturulacak!
Son dakika haberleri: CHP'deki tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi! CHP'li başkan tecavüz etti, genel merkez örtbas!..
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Webo'dan ırkçı saldırıyla ilgili flaş sözler! Tuchel neler söyledi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA